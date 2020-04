Sedmični horoskop od 26. aprila do 3. maja

Pročitajte šta vas narednih sedam dana čeka na poslu, uljubavi, hoćete li se slagati sa ukućanima, kako će vas služiti zdravlje.

OVAN (21.3 – 20.4)

Posao Krenule su značajne promene koje se tiču vašeg poslovanja. Pre nego što se to realizuje do kraja, neophodno je da savladate neke nove veštine. Taj uslov koji vam je predočen budi u vama uznemirenost i pojačava nervozu koju teško kontrolišete. Pre nego što donesete ishitrene odluke, dobro razmislite šta gubite ukoliko se pobunite.

Ljubav Na partnera emitujete nestabilno raspoloženje. Pritisak pod kojim se nalazite nije uzrokovan njegovim ponašanjem, pa zbog toga budite obazrivi da ne napravite štetu koju biste kasnije teško popravili. Kraj nedelje može biti izuzetno napet, najstojte da izbegnete ozbiljne razgovore i svađu.

Zdravlje Čuvajte se infekcija.

BIK (21.4 – 21.5)

Posao Sve što radite ovih dana postaje preterano zamorno. Sa svih strana ste pritisnuti, niste sigurni koji je to pravi trenutak kada je u redu da se zaustavite, podvučete crtu i saopštite svima da je dosta. Uz sve ovo osećate se izdano, jer izostaje podrška na koju ste računali. Budite strpljivi i iznad svega pažljivi, kako biste što bezbolnije prošli ovaj period.

Ljubav Podrška voljene osobe vam je od neprocenjive važnosti, naročito ovih dana kada ste u poziciji da donesete odluku koja ima možda i životnu važnost. Ne zaboravite da vi niste centar sveta. Energija vašeg partnera je u padu, uskoro ćete i vi njemu biti važan oslonac.

Zdravlje Problemi s kožom.

BLIZANCI (22.5 – 21.6)

Posao Muči vas veliko razočaranje. Shvatate da ste izloženi okrutnoj manipulaciji, naročito od strane saradnika kojima ste verovali. Bezrazložno paničite, štite vas osobe koje se nalaze na samom vrhu. Ostale teškoće shvatite kao lekciju koja vas uči kako da odvojite bitno od nebitnog i složite sopstvene prioritete koji su jedino važni.

Ljubav Možda vam i nije sve potaman, ali vi kao da niste spremni da bilo šta preduzmete i svoj ljubavni život postavite onako kako vama najviše odgovara. Ne gubite strpljenje, jer svesni ste da je sve prolazno, pa i ova životna faza. Sve će se srediti kada voljena osoba bude inicirala ozbiljan razgovor.

Zdravlje Bolovi u leđima.

RAK (22.6 – 22.7)

Posao Nikako da stigne neko rešenje od koga vam mnogo toga zavisi. Neki ljudi su vam, verovatno, podgrejavali lažnu nadu. Naoružajte se strpljenjem i nekako izdržite ovaj period, jer uskoro stižu promene, pa tako i rešenje situacije koja vas već neko vreme muči. Ne zamarajte se dilemom šta će biti dalje, jer razrešenje svega sada ne možete da vidite.

Ljubav Danima uživate u planiranju budućnosti, ali čini se da zaboravljate da su planovi takve vrste nerealni sve dok u tome ne učestvuje i druga strana. Kako nedelja odmiče tenzija između vas i partnera raste. Izbegavajte diskusije, jer mogu pasti teške reči s obe strane.

Zdravlje Vrtoglavica.

LAV (23.7 – 22.8)

Posao Ovo je segment vašeg života koji, ovih dana, ne cveta. To ne iznenađuje pošto se već neko vreme “gomila” neka teška energija i vi to osećate. Kraj nedelje donosi ozbiljan stres, a ukoliko ne budete pažljivi moguće su ozbiljnije komplikacije. Ovaj aspekt, takođe, može ukazati i na odluke kojima ćete utabati novu poslovnu stazu u budućnosti.

Ljubav Dugo odlažete rešavanje nekih problema, pa vas nakupljeno nezadovoljstvo ozbiljno muči. Bez obzira na to šta biste mogli da pokušate, odgovor voljene osobe izostaje. Oni koji su slobodni treba da zadrže takav status, u protivnom – svako otpočinjanje ljubavne veze bilo bi nepovoljno.

Zdravlje Bolovi u sinusima.

DEVICA (23.8 – 22.9)

Posao Dobro se osećate, pa s tom vibracijom privlačite slične ljude. Priliv energije inicira rađanje novih ideja ili pokretanje projekata u kojima biste vi igrali važnu ulogu. Podrška pretpostavljenih lica obećava pozitivan ishod svega što ovih dana započnete. Ipak, važno je i da ostanete s obe noge na zemlji kako vas nalet optimizma ne bi preterano poneo.

Ljubav Ovde vam baš i ne cvetaju ruže, jer između vas i voljene osobe već neko vreme postoji distanciranost. Nemate vremena da se posvetite tom problemu, čini vam se da imate preča posla. Planetarni raspored na nebu ukazuje na potencijalno eskaliranje partnerovog nezadovoljstva.

Zdravlje Problemi sa stomakom.

VAGA (23.9 – 22.10)

Posao Dobro se osećate, raspoloženje raste. Trošite novac na sitna zadovoljstva iako bi bilo mudrije da to odložite, bar do kraja nedelje kada će se situacija bitno promeniti. Ukoliko ste često na točkovima, budite oprezni, pogotovo za vikend. Postoji opasnost i od fizičkih povreda, pa u tom smislu budite pažljivi, naročito na javnom mestu.

Ljubav Neobično vas privlači osoba s kojom se srećete u svom radnom okruženju. Ukoliko ovih dana odlučite da se odvažite na tajni susret, budite spremni na neprijatna iznenađenja. Dakle, čuvajte se skandala, jer koliko god da ste obazrivi, vaša tajna može da bude otkrivena i to na neprijatan način.

Zdravlje Čuvajte se povreda.

ŠKORPIJA (23.10 – 22.11)

Posao Povoljan period za aktiviranje posla. Planetarni aspekti obećavaju dobar ishod ukoliko sredinom nedelje napravite iskorak iz dosadašnje rutine. To može biti pokretanje nečeg što će funkcionisati na neobičan način. Ipak, bilo bi dobro da budete i oprezni, naročito ukoliko baratate dokumentima i papirima. Moguće su greške i previdi.

Ljubav Potreban vam je mali predah koji biste proveli u društvu voljene osobe ili porodice. Čini vam se da od partnera ne dobijate neophodnu podršku. Ako svoju preosetljivost svedete na minimum, shvatićete da niste sami i da ono što dobijate od voljenih sasvim zadovoljava vaše trenutne potrebe.

Zdravlje Alergije.

STRELAC (23.11 – 21.12)

Posao Tokom ovog perioda mogli biste da potpišete neki ugovor ili da postignete čvrst dogovor o novoj poslovnoj saradnji. Ako budete u toj poziciji, povedite računa, osoba koja predstavlja autoritet ili poslodavca može prevideti neke detalje pa ih kasnije preskočiti i u realizaciji čitavog projekta. Pažljivo birajte reči, mogući su nesporazumi.

Ljubav Šta god uradili i kako god se postavili, vi ste ovih dana na optuženičkoj klupi. U svetlu toga, preventivno osigurajte sva polja gde ste nešto prikrili, jer postoji velika šansa da budete otkriveni. Pazite kome se poveravate, jedan od prijatelja bi mogao da bas nehotice izda.

Zdravlje Kontrolišite krvni pritisak.

JARAC (22.12 – 20.1)

Posao Mnogo toga ste započeli, na više strana manje projekte koji vam se, svaki za sebe, mnogo dopadaju. Sva je prilika da ste rasplinuli svoju kreativnu energiju, pa vam je neophodan ozbiljan predah. Ne posustajte, sve što ste do sada uradili, u narednom će se periodu isplatiti. U svakom poslu postoje faze uspona i padova, pa tako i kod vas.

Ljubav Bez obzira na to da li ste u vezi ili ne, ovih dana vam se približavaju osobe koje vam nekako ne priliče. Da li se radi o razlici u godinama ili bračnom statusu, postoji velika prepreka preko koje ne prelazite. Ukoliko biste prihvatili udvaranje, računajte na to da romansa neće zaživeti.

Zdravlje Nesanica.

VODOLIJA (21.1 – 19.2)

Posao Trenutno se nalazite na prekretnici. Potrebno je da donesete važne odluke, ali nijedno rešenje vam nije po volji. Nudi vam se partnerstvo koje nema obećavajuće karakteristike, ali vama je to neodoljivo privlačno. Osim toga, moguća su previranja u vašem radnom okruženju u okviru koga vi izlazite na čelnu poziciju koja vam ne prija.

Ljubav Imate osećaj da ne uspevate da doprete do voljene osobe. Bez obzira na to da li ste u vezi ili niste, ovih dana kao da vam je to polje uspavano. Ukoliko vam se čini da je ovo zatišje pred buru, u pravu ste. Najbolji savet za vas je da prištedite energiju i sačekate povoljne dane.

Zdravlje Problemi s vidom.

RIBE (20.2 – 20.3)

Posao Mešate posao i privatan život pa vam to, ovih dana, može dodatno otežati situaciju koja je, ionako, već neko vreme napeta. Postoji i dobra strana ovih planetarnih aspekata, a to je veliki potencijal koji ćete iskoristiti ukoliko prionete na posao i prećutite sve usputne provokacije. Zaštitu dobijate od osoba s kojima ste nekada radili.

Ljubav Romantično raspoloženje je u usponu. Voljena osoba očekuje da joj posvetite pažnju i poklonite slobodno vreme. Da biste ispunili svoju ulogu u potpunosti, neophodno je da izađete iz kuće na nekoliko dana. Period je povoljan za kratkotrajno putovanje i odmor,piše Espreso.rs

Zdravlje Čuvajte se prehlade.

