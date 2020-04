Mašić: Potpuni raspad sistema u Sarajevu

Mašić je kazao da se Vlada na čelu sa premijerom Marijem Nenadićem sakrila u mišiju rupu, da se boje vlastite sjene, te da poteze povlače ljudi iz sjene.

“U ovih mjesec dana Vlada koju predvodi Mario Nenadić ne samo da nije donijela niti jednu mjeru za olakšavanje posljedica covida- 19 privredi i građanima KS već je u potpunosti nestala s lica zemlje i uopšte ne vodi niti kontroliše procese. Danas u Sarajevu svjedočimo potpunom raspadu sistema zbog nesposobne i plašljive vlade koja je samo mjesec dana nakon imenovnaja u potpunosti kapitulirala i zavukla se u mišiju rupu. Kao što je prethodnu vlast bio glas od građana da je najbolja vlada do sada, tako već danas građani pričaju da je ovo najgora vlada do sad i mi se u potpunosti slažemo s tom ocjenom. Ne trebaju nam ljudi koji se boje svoje sjene”, rekao je Mašić.Poručio je da ova Vlada neće dočekati ljeto te da sa svojim partnerima rade na tome. Zatražio je ostavke ministara i premijera kazavši kako će tako spasiti građane i same sebe.

Igor Stojanović, zastupnik u kantonalnoj Skupštini, pozvao je Fahrudina Radončića da smijeni premijera Nenadića zbog neadekvatne reakcije i ljudi koji su izgubili živote, kao i zbog toga što KS nije dobio unaprijeđenje sistema nakon smrtnih slučajeva.

“Pozivam premijera Nenadića da podnese ostavku kako bismo zaustavili političke obračune sa zdravstvenim radnicima koji su nam sada najpotrebniji, u trenucima kada svi moramo biti zajedno da bismo pobijedili koronu. U 15 preduzeća u proteklih mjesec dana smijenjene su upravne strukture i to ne bi bio problem da su donijeli adekvatne odluke za obrazovanje. Za poboljšanje radu privrednika u ovim uvjetima, sport, kulturu ili bilo koju oblast pogođenu koronom. Dešava se samo smjena kadrova i podmirenje stranaka koje učestvuju u vlasti da bi se sačuvalo ovih jalovih 18 ruku”, rekao je Stojanović.

Dodao je kako ova vlada čeka samo šta će uraditi Vlada FBiH, a da nemaju konkretne mjere.

Dr. Dragan Stevanović rekao je kako je naišao na zid otpora kada je pokušao pomoći u borbi protiv korona virusa zbog kritika. Naveo je kako institucije sistema ne funkcionišu kako treba.Aktuelna vlast pokazuje da ne zna rukovoditi krizom. Ne zna primijeniti zakone koji su na snazi. Pogledajte u FBiH i kantonu šarolikost naziva onih koji upravljaju krizom. Krizom treba rukovoditi štab civilne zaštite u kojima su ključne osobe ministar zdravlja i direktor zavoda za javno zdravstvo”, rekao je Stevanović,piše N1

Zahvalio se dr. Aidi Pilav rekavši kako je ona preuzela tu odgovornost u KS.

