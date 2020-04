Solak o tome kada će biti ublažene mjere i hoćemo li moći “slaviti Prvi maj”

Fahrudin Solak, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite najavio je za petak sjednicu štaba na kojoj će se sa epidemiolozima utvrditi termin do kada bi trebale važiti postojeće mjere.

– Na toj sjednici će se konkretno utvrditi neki termin, a epidemiolozi će nam reći do kada bi ove postojeće mjere trebale biti na snazi. Da li će to biti 1. ili 15 maj vidjet ćemo, ali to bi već bio drugi mjesec kako je stanje nesreće proglašeno, kaže Solak za “Oslobođenje“.

Na pitanje da li je realno očekivati ublažavanje mjere nakon nadolazećih praznika Solak je odgovorio da “ne bi rekao ublažavanje, nego da će ponovo ići razmatranje postojećih mjera da li ih treba produžavati ili ublažavati”.

– Donijet ćemo neki datum do kada bi mjere mogle biti na snazi, ali bez obzira na taj datum, ukoliko vidimo da se mjere mogu ublažiti mi ćemo ih i ublažiti u bilo kojem trenutku. U saradnji sa epidemiolozima i kriznim štabom federalnog Ministarstva zdravstva ići će se koordinirano i postepeno i uradit će se sve ono što bi trebalo da se uradio, naglasio je.

Naglasio je još jednom da nijedna mjera nije donesena “nečijom idejom” ili “navrat-nanos”, već su sve išle postepeno i na prijedlog epidemiologa, infektologa i Kriznog štaba federalnog Ministarstva zdravstva, te kako se budu ublažavale ili ukidale, također će ići na njihov prijedlog.

