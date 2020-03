Stižu nam hiljade testova, i lično sam se angažovala… A kada kriza prođe, otkriću javnosti sve što se dešava(lo) na KCUS-u!

U jeku koronakrize koja pogađa i Bosnu i Hercegovinu, sve oči uprte su u bh. zdravstveni sistem, a samim tim posebno u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu kao najveću bolničku ustanovu u našoj zemlji. Suočena sa novom zarazom, javnost je izložena brojnim informacijama, ali i dezinformacijama u vezi korona virusa, mnogo je pitanja, dilema, strahova, previše različitih, a često i lažnih vijesti…

Imamo li dovoljno testova, zašto ne radimo više testiranja, koliko imamo respiratora, da li se kriju tačne informacije oko broja zaraženih, šta ako se zarazi neko od ljekara…?

Direktorica KCUS-a, prof.dr. Sebija Izetbegović, i sama često na meti kritika, političkih napada, ali i ogorčenja javnosti, pristala je ekskluzivno za DEPO Portal odgovarati na sva ova, ali i druga goruća pitanja vezana za kriznu situaciju u borbi protiv širenja epidemije korona virusa u Sarajevu i BiH.

Poštovana prof. Izetbegović, na početku vrlo otvoreno pitanje: Kako se Vi čuvate u ovoj situciji, s obzirom da količinu obaveza, odgovornosti i stresnih momenata koji sada prate sve medicinske radnike u BiH?

Čuvam se tako što poštujem propisana pravila. Maska i rukavice, zaštitni mantil. Dugo sam u struci, dugo bila u hirurgiji, izvrsno znam pravila od kada sam počela raditi. Ogromne su obaveze ali ja sam počela na vrijeme. Nakon što sam preuzela devastiran KCUS, u svakom smislu, imala sam težak četverogodišnji period saniranja. 31.01.2019.godine formirala sam Krizni štab i zabranila posjete u KCUS. Također smo obustavili ulazak svih grupa studenata i učenika fakulteta i škola medicinskog profila. Ranije sam već zatvorila nekontroliranu prohodnost kroz KCUS, zbog zaštite uposlenika i bolesnika. Red koji je uveden u protekle četiri godine doprinio je lakšem kontroliranju kretanja kroz KCUS.

Kako i da li uopšte spavate?

Što se tiče spavanja, baš i ne spavam mnogo. Dugi niz godina sam dežurala tako da sam radila noću i to me je zauvijek naučilo da spavam „jednim okom“. Inače spavam pet sati, ali noćas sam spavala samo od 4:00h do 6:00h, i evo me na poslu. Odlično funkcioniram, hvala Bogu, i volim borbu i izazove. To nekog umara ali mene ne. Moja odgovornost je velika, a nemam problem nositi se s tim. U poslu sam drilovana kao vojnik – red, rad i disciplina. Dugo godina sam na rukovodećim pozicijama, nakon mene je svuda ostalo izvrsno stanje, i to je najbolji pokazatelj da se dobro nosim sa obavezama. Nemam neradne vikende, a posao nikad ne završavam u 16:00h. Ostajem nekad duže, a nekad kraće iza propisanog radnog vremena.

Vratimo se sada na kriznu situaciju oko borbe sa zarazom… Stiče se dojam da je sadašnja zaštita medicinskog osoblja dosta loša… Kakva je situacija po tom pitanju na KCUS-u? Može li se očekivati da će ljekari i ostali medicinski radnici u skorije vrijeme imati bolju opremu?

Niko nije mogao predvidjeti ovako strašan epidemijski scenarij. Vidite da i New York ostaje bez zaštitne opreme i potrebnih resursa. Mi smo mali i naše količine opreme su manje. Nabavlja se sve užurbanim tempom. Imamo sve potrebno za prvo vrijeme. Sada je sasvim u redu, malo štedimo u strahu od velikog udara. Biće bolje. Stići će sve naručeno, ako Bog da, u sljedećih 10 dana

U javnosti ima puno informacija, ali i dezinformacija o stanju izazvanom zarazom koronavirusom u našoj zemlji. Javljaju se i sumnje da ima puno više zaraženih nego što to pokazuju zvanični podaci. Koliko uopšte u ovom trenutku možemo imati pouzdane podatke o realnom stanju zaraženih stanovnika u BiH i od čega oni najviše zavise?

Tačno ima onoliko pozitivnih koliko smo i objavili. Nema potrebe da se šire laži i dezinformacije. To veoma uznemirava građane i izaziva paniku za kojom sada nema potrebe. Trebalo bi da krivično odgovaraju svi koji unose paniku pišući laži na svojim FB profilima. Neću kriti informacije od javnosti jer nemam razloga. Svi će biti tačno i na vrijeme obaviješteni.

Čime objašnjavate to što u Kantonu Sarajevo i dalje ima izuzetno malo potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom? U javnosti se špekuliše da je to zbog toga što se ne radi dovoljno testiranja… Da li je to tačno i kako se procjenjuje da li nekog treba podvrgnuti testiranju ili ne?

U KS postoje tri pozitivne osobe do danas. Testiramo sve one za koje epidemiološki tim napiše uputnicu. Nismo mi ti koji određuju.Testova imamo dovoljno, za sada, a ovih dana će stići i nove količine.

Ako ih ima dovoljno, zbog čega KCUS ne poštuje glavnu preporuku Svjetske zdravstvene organizacije da se radi što više testova? Jesu li oni preskupi? Možete li za javnost pojasniti koliko ih mi upšte imamo i koliko koštaju I da li je moguće testiranje vršiti na neki drugi (čak brži) način?

SZO je ta koja nama šalje testove. Ako pošalju milion testova i kažu da se milion ljudi testira, mi ćemo testirati. Priča i izjave su jedno, a praksa i stvarnost nešto drugo. Testiramo sve koji imaju uputnicu epidemiologa iz KS i ostalih dijelova FBiH. Mi testiramo PCR Real Time metodom koja je 99,9 posto sigurna. Neki su nabavili screening brze testove koji nemaju tu pouzdanost pa može biti puno lažno negativnih, što je još opasnije nego da ih niste testirali. Oni tada počinju da krše propisana pravila o samoizolaciji i mogu sijati zarazu na sve strane. Mi ih možda možemo koristiti samo u trijaži i izuzetno hitnim slučajevima.

A možemo li i hoćemo li kupiti još testova?

Testove kupujemo i naručujemo, ogromna je potražnja, nepristojno su visoke cijene zbog toga. I lično sam se angažovala, privatno, tako da bih već danas mogla dobiti određenu količinu testova. Danas nam stiže 1000 testova. Sutra vjerovatno 1500.

Panika je, bar u javnosti, i oko respiratora… Koliko ih u ovom momentu ima KCUS a koliko cijela BiH? Prema nekim informacijama cijela država ima tek oko 150 respiratora, od kojih su neki već u upotrebi, a ima ih i koji su neispravni… Može li, konkretno KCUS, nabaviti nove respiratore u relativno kratkom vremenskom roku i ima li dovoljno novca za njih?

Mi sada imamo 53 respiratora i 39 anestezioloških aparata, koji također mogu biti korišteni pri mehaničkoj ventilaciji pacijenata. Uspjela sam u ovom haosu kupiti još šest aparata, od kojih su četiri već isporučena, a dva čekamo danas. Kolega privatnik nam je ponudio dva respiratora, ali su oba stara i moramo ih pregledati i servisirati da bismo bili sigurni. Naručili smo još 40 respiratora. S obzirom na činjenicu da se teška intersticijska upala pluća izvrsno prikazuje na CT-u, kupili smo, dozvolom Vlade FBiH, CT aparat koji će biti instaliran na Podhrastovima, gdje je naš izolatorij za najteže slučajeve.

Ipak, da li se sve to moglo i ranije uraditi, prethodnih godina?

U KCUS-u je gubitak iznosio 104 miliona KM kad sam ga preuzela. Radnicima plate nisu povećane 10 godina. Nismo imali ničega. Aparati su bili u stanju raspadanja, kao i većina radnih prostora i bolesničkih soba. Famozni LINAC je bio star 17 godina i kvario se sedmično, jer je kroz njega propuštano mnogo više pacijenata nego je propisano. Nismo imali osnovnih lijekova ni sredstava za rad.

Zamislite šta bismo sada sve imali, koliko respiratora i svega ostalog da nije „nestalo“ cca 100 miliona KM, nego da se taj novac koristio pravilno – za nabavku opreme i popravljanje uslova rada i plaća?!

Za sada na KCUS-u, ali i u BiH, nijedan ljekar nije zaražen. Šta će se desiti ako se samo jedan doktor zarazi, hoće li bolnica biti zatvorena? Kakav je protokol u takvim situacijama i može li doći do kolapsa unutar bolničkog sistema?

Ako se neko zarazi, napravićemo izolaciju svih kontakt osoba, zatvoriti odjel i izvršiti temeljitu dezinfekciju.

Naravno da može doći i do kolapsa sistema ako to bude veliki broj ljudi. Zato i apelujemo na građane da ne dolaze bez prijeke potrebe i da budu sasvim iskreni u davanju podataka o svojem kretanju i kontaktima. Ulažemo ogromne napore da se krivulja obolijevanja razvuče i da izbjegnemo dolazak ogromnog broja bolesnih odjednom.

Kako ste organizirali smjene s obzirom da će, ako se samo jedna osoba na KCUS-u zarazi, svi morati u karantin? Da li ste podijeljeni u timove, kako bi bila što manja mogućnost prenosa zaraze među medicinskim osobljem?

Radimo četverobrigadno radno vrijeme 12/24-12/48, ako se jedna osoba zarazi, onda svi kontakti idu u samoizolaciju i testiranje. Imamo timove i radićemo svi da nadoknadimo takve ekipe.

Kako komentarišete slučaj koji se desio sa ljekarima u Zagrebu, koji nisu prijavili da su bili izvan zemlje u jeku zaraze? Možete li biti sigurni da niko od uposlenika KCUS-a u zadnje dvije sedmice nije boravio van BiH, a pogotovo u zemljama pogođenim koronavirusom? Ukoliko je, eventualno, neko od ljekara ili drugih uposlenika bio u inostranstvu, da li im je određena neka mjera (samo)izolacije?

Naši ljekari i ostalo osoblje idu obavezno u samoizolaiciju od trenutka povratka. Kad to prođe, mogu doći na posao. Ono što mene brine su zloupotrebe bolovanja koje strahovito opterećuju system, kako finansijski tako i zdravstveni. Te kolege smo detektovali i prema njima ćemo imati adekvatan tretman. Bježati na lažno bolovanje, a pritom šetati po gradu, je najteža izdaja koju doktor može učiniti u ovom trenutku ali i inače.

Stalno se u javnosti pominje da Sarajevo, kao i BiH, nema dovoljno bolničkih kapaciteta ukoliko dođe do eksplozije zaraze u kratkom vremenskom periodu… Kakva je uloga privatnih ljekara i klinika u ovakvim situacijama i da li su spremne pomoći?

Niko nema dovoljno kapaciteta za ovako strašan svjetski scenario pandemije. Pogledajte stanje u bogatim i razvijenim zemljama koje nisu uništene ratom kao BiH.

Kakva je uloga privatnih ljekara i klinika u ovakvim situacijama i da li su spremne pomoći?

Neke kolege su se javile za pomoć.

Već ste u medijima dali odgovor na izjavu direktora bolnice u Bihaću o tome kako KCUS neće da prima oboljele iz ovoga grada i Krajine. Možete li nam malo detaljnije reći o čemu se tu radi, s obzirom da se oni pozivaju na činjenicu da je USK jedan od osnivača KCUS-a? A tvrde i da ova zdravstvena ustanova nije dobila ništa od 30 miliona pomoći od Vlade FBiH u borbi protiv epidemije, te da kod te iste vlade KCUS ima privilegovani status… Kako Vi komentarišete ove tvrdnje?

Već sam odgovorila po ovom pitanju i ne bih dalje polemisala. Istina je da je usluga za pacijente iz USK mnogo bolja i brža otkad sam ja direktorica KCUS-a. Naravno da smo uvijek primali pacijente iz USK kad je potrebno. Sada to nije bio slučaj. I, inače, neću komentirati izjave kojima neko pokušava dobiti političke poene u ovako ozbiljnoj situaciji. Krajnje je vrijeme da takvi shvate da je potrebno da puno rade a malo pričaju, jer je situacija iznimno ozbiljna.

Možete li iz ove perspektive predvidjeti kada će doći do normalizacije stanja u BiH izazvanog korona virusom? Postoje brojna predviđanja, neka i vrlo crna – da bi sve ovo moglo potrajati i do sljedećeg proljeća ili dok se ne napravi vakcina?

Ne mogu predvidjeti ništa. Pripremam se za najgori scenarij, a nadam se najboljem. Molim građane da poštuju propisana pravila i da nam pomognu. Apelujem na njih da ostanu kućama. Samoizolacija i disciplina građana uz sve naše napore mogu napraviti da prođemo sa najmanjim gubicima ljudi. Malo strpljenja i samokontrole za puno života onih koje volimo. Zajedno možemo pobijediti. Svakako ne mislim da će trajati do slijedećeg proljeća, i nadam se da će u jesen biti bolje

I za kraj jedno aktuelno pitanje, ali izvan pandemije… Vaši kritičari su u odluci da napustite mjesto federalnog poslanika, radi nagomilanih obaveza i borbe protiv koronavirusa, pokušali naći druge razloge – da želite izbjeći javnu raspravu pred poslanicima u Parlamentu FBiH, kao i taktički potez kako biste smanjili kritike unutar same stranke zbog Vašeg navodnog prevelikog utjecaja na nju i njenu kadrovsku poltiku. Šta vi kažete o ovim kritikama, čak optužbama?

Previše sam ja hrabra i uspješna da bi neko to rekao. Valjda je svima do sada jasno da ja ništa nikad ne izbjegavam. Oni koji tako komentiraju govore samo o svojoj manipulativnosti i šta bi možda sami uradili. Kad bude vrijeme za sjednicu, sve ću im nabrojati šta sam zatekla, a uglavnom zahvaljujući njihovim upravama. Nabrojaću u javnosti koliko je članova njihovih porodica zaposleno u KCUS-u, a svi bez konkursa, dok neki nikad nisu mogli doći na red za posao. Koliko je bračnih parova iz određenih političkih partija odjednom postavljeno za šefove klinika. Šta je radio predsjednik Sindikata – član NS, u KCUS-u na neplaćenom odsustvu, a za to vrijeme radio privatno i napravio privatnu kliniku. Biće to zanimljiva sjednica. Nabrojaću sve što su revizori i finansijska policija pronašli u dugim kontrolama. Sve o protivzakonitim milionskim nabavkama i načinu plaćanja. Oni koji su me prozivali ne znaju ni pročitati izvještaj, ali o tome ćemo na sjednici, ako Bog da. I, naravno, neću izostaviti imena zastupnika koji je pokušao trgovati uticajem i tražio u više navrata posao za svog rođaka. Ja ne funkcioniram na štelama, to je opće poznato. Ni u zapošljavanju, ni u testiranju pacijenata. Takva sam i to se neće promijeniti.

Na kraju svakako želim napomenuti da nije vrijeme za politička prepucavanja. Ja sam doktorica i fokusirana sam na borbu koja je pred nama. Čeka nas teška borba. Moja briga su potencijalni bolesnici, a ne ubirači političkih poena. Ko preživi, ako nam tada bude do toga, može se nastaviti baviti spekulacijama i dezinformacijama. Sada svi skupa moramo u borbu protiv korona virusa. To je prioritet,piše Depo

Facebook komentari