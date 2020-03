Savjeti za novinare i urednike: Izbjegavajte “jezik panike”, oprezno sa neprovjerenim izvorima

Dok pandemija koronavirusa – pod imenom Covid 19 – traje, novinari imaju odgovornost pružiti pravovremene informacije tonom koji nije zastrašujući, ali ni ne umanjuje ozbiljnost situacije. No to nije lak zadatak usred konstantne nesigurnosti oko virusa. Širenje dezinformacija je problem, ali problem je i širenje straha, kaže članak neprofitne organizacije First Draft, koja se bavi provjerom informacija i edukacijom o dezinformacijama, a koji je prenijela Medijska pismenost.

U nastavku prenosimo neke od preporuka za novinare i urednike, koje organizacija First Draft temelji na razgovorima sa novinarima, zdravstvenim radnicima i profesorima novinarstva, kao i na do sada objavljenim preporukama za izvještavanje o koronavirusu.

Izbjegavajte senzacionalistički jezik

Fraze kao “bez svjetla na kraju tunela” i “virus-ubica” mogu izazvati pretjerani strah i paniku. Takvi izrazi mogu privući pažnju i povećati broj klikova, ali novinari i urednici trebaju biti svjesni i njihovog uticaja na emocije publike.

Vodite računa o ilustracijama tekstova

Izbjegavajte korištenje fotografija koje podržavaju stereotipe ili potiču još veću paniku, na primjer, fotografije osoba iz Azije s maskama na licu, ili ljudi u zaštitnim odjelima, pogotovo kada to nisu autentične fotografije direktno povezane s vašom pričom.

Budite oprezni sa rezultatima istraživanja

Rezultati istraživanja koja još nisu objavljena i recenzirana nisu pouzdan izvor za tekst. Prije objave svakako konsultujte nezavisne stručnjake u polju.

Mislite na potrebe čitatelja

Obavijestite čitatelje o konkretnim i provjerenim mjerama koje mogu preduzeti kako bi spriječili širenje virusa, jer to ljudima pruža osjećaj kontrole.

Uputite čitaoce na službene izvore informacija

Svjetska zdravstvena organizacija je kredibilan izvor informacija u trenutnoj situaciji.

Budite “servis” javnosti kojem se vjeruje

Saznajte na koja pitanja vezana za Covid-19 vaša publika traži odgovor i odgovorite na njih. Proizvodite kvalitetan sadržaj koji odgovara na nedoumice čitatelja.

Osim savjeta First Draft-a, Raskrinkavanje preporučuje da se kao službeni izvori informacija koriste entitetski i kantonalni zavodi za javno zdravstvo kojima mediji mogu poslati upite.

Evropski Centar za kontrolu i prevenciju bolesti još jedan je kredibilan izvor informacija o virusu, ali i mjerama koje EU preduzima po ovom pitanju.

Raskrinkavanje preporučuje medijima i novinarima i da pratite podatke, saopštenja i analize koje dolaze sa portala u regionu koji se bave provjerom istinitosti medijskih informacija. Fact-checking platforme u regionu, koje svakodnevno prate i analiziraju dezinformacije o koronavirusu, su:raskrinkavanje.ba (BiH)

raskrikavanje.rs (SRB)

fakenews.rs (SRB)

faktograf.hr (HR)

raskrinkavanje.me (MNE)

razkrikavanje.si (SLO)

f2n2.mk (MK)

Osim regionalnih fact-checkera, dezinformacije i lažne vijesti o koronavirusu prate i svjetski fact-checkeri okupljeni oko Međunarodne mreže za provjeru činjenica (IFCN). Pod heštegom #CoronaVirusFacts, skoro stotinu fact-checkera do sada je objavilo skoro 1.000 fact-checking analiza u 37 zemalja.

IFCN svake sedmice objavljuje izvještaje o dezinformacijama o koronavirusu, a na osnovu dosadašnjeg tromjesečnog trajanja kampanje objavljeno je 8 izvještaja. Posljednji takav, zajedno sa linkovima na sve prethodne, možete pronaći na ovom linku.

Bazu sa svim objavljenim fact-checking analizama u svijetu, Međunarodna mreža za provjeru činjenica će 20. marta objaviti i učiniti dostupnom novinarima, medijima, akademskoj zajednici i javnosti generalno. Bazu će promovisati i učiniti vidljivijom Google i Facebook,piše Raskrinkavanje

First Draft je već kreirao pretragu analiza koje su do sada objavljene pod heštegom #CoronaVirusFacts, a na ovom linku možete prema ključnim riječima pretražiti da li je neka tvrdnja već negdje u svijetu ocijenjena kao lažna. Ova pretraga može služiti kao alternativa za pretragu fact-checking analiza i prije nego IFCN objavi svoju bazu.

