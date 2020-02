Stanje na putevima

Ugaženog snijega na kolovozu ovoga jutra ima na putevima u višim predjelima centralne, jugozapadne i istočne Bosne, pa vozače na ovim dionicama pozivamo na maksimalno opreznu vožnju, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Izdvajamo putne pravce: Mokro-Podromanija, Trnovo-Foča, Bugojno-Kupres-Livno, Bugojno-Novi Travnik, Travnik-Donji Vakuf, Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje.

Na putevima u nižim predjelima saobraća se po mokrom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone na brojnim dionicama, kao i na učestale jake udare vjetra.

Apelujemo na vozače da prije polaska na putovanje provjere informacije o stanju na cestama (putem telefona 1282, na našoj web stranici i mobilnoj aplikaciji), kao i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka zbog sanacionih radova od 08 do 16 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova, saobraća se i na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (Potoci), Sarajevo-Trnovo (Krupac), Crna Rijeka-Mrkonjić Grad i Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište).

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

