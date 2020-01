Stanje na putevima u BiH

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minutaPovećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa se apeluju vozači da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, saopćeno je iz BIHAMK-a, dodajući da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog izvođenja neophodnih radova, danas od 8 do 16 sati, na dvije lokacije na magistralnom putu Jablanica – Mostar vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Jajce – Crna Rijeka od 7 do 16 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava, uz 15-minutno propuštanje vozila. Poslije 16 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica – Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 5 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 5 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj – Šićki Brod – Sarajevo i Žepče – Zavidovići – Olovo – Sarajevo,prenosi Avaz

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na magistralnim putevima Sarajevo -Trnovo (Krupac) i Ključ – Bosanski Petrovac (Lanište).

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

