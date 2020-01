Stanje na putevima

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, posebno na širem području Sarajeva, Zenice, Kiseljaka, Viteza i Gračanice, te ponegdje uz rijeke Savu, Vrbas i Lašvu.

Na zasjenjenim dijelovima puteva u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima, zbog niske temperature upozorava se na mjestimičnu poledicu. Skreće se pažnja na učestale odrone i savjetuje oprezna vožnju. Podsjeća se da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno, navodi se u izvještaju BIHAMK-a.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo,piše Avaz

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na magistralnim putevima: Jajce-Crna Rijeka (Zdaljevac), Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Lanište-Ključ.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

