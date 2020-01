MOSTAR Na jednom kraju grada izbori, na drugom protest uz svirku

Uprkos jako hladnom vremenu i slaboj susnježici, ispred deponije “Uborak” okupili su se brojni mještani, koji su se uz čaj “zagrijavali” i uz “živu” rok svirku.

– Organizovali smo se malo bolje, kao što vidite i čujete, uz živu muziku, došla su nam fina djeca iz grada Mostara da nam pomognu u borbi za ukidanje ove deponije – rekao je Nijaz Hodžić, jedan od predstavnika Inicijative.

Posebno je ukazao na okolinu deponije koja je sva “okićena” PVC kesama.

– Kao što vidite, čim su počeli puhati prvi vjetrovi i bura, sve je ”okićeno” odavde pa do magistralne ceste M-17. To je pravi pokazatelj kako radi deponija “Uborak” i njihov direktor i koliko vodi računa o nama koji smo najbliže tu, a da ne govorimo o česticama i smradu koji se raznosi po cijelom gradu i okolini – iznio je on.

Podsjetio je i na to da mještani danonoćno dežuraju, u grupama, pred deponijom, kao i policija, koja je tu, praktično, od 9. decembra, od trenutka kada su deblokirali deponiju. Mještani će svoje nezadovoljstvo mirnim putem, poručio je Hodžić, iskazivati do 8. januara.Mislimo da je to krajnje vrijeme da gradske, kantonalne i federalne strukture počnu raditi. Imali su dovoljno vremena da proslave praznike, a mi smo maksimalno korektni i nismo htjeli ići u blokadu deponije. Međutim, ako 8. januara ne uslijede pozivi, mi ćemo sigurno blokirati, bez obzira na sve – poručio je Hodžić.

Omer Hujdur, takođe jedan od predstavnika Inicijative, kazao je da čekaju sastanak koji bi 8. ili 9. januara trebala zakazati federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo sa svim akterima.

– Niko još nije pozvan zbog činjenice da su bili praznici, a vjerujemo da će sutra ili prekosutra biti upućeni pozivi i gradskim strukturama, kantonalnim, kao i nama. Ako ishod tog sastanka bude nepovoljan po nas, sigurno ćemo ići u blokadu deponije – kazao je Hujdur,piše Avaz

