NAKON ŠTO JE STANIVUKOVIĆ DOBIO ŠAMAR OD MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA,iz Lukačevog MUP-a RS saopšteno da se ‘utvrđuju činjenice’ o incidentu u NSRS

Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka su upoznati sa dešavanjima u Narodnoj skupštini RS od dana 23.12.2019. godine, te u skladu sa tim utvrđuju činjenice i okolnosti u vezi sa navedenim događajem, saopćeno je iz MUP-a RS.

“Također, nije zaprimljena prijava od narodnog poslanika Draška Stanivukovića u Policijskoj upravi Banja Luka, vezano za navedeni događaj”, navode iz MUP RS.

Podsjećamo, na sjednici Narodne skupštine RS koja je emitirana u direktnom prijenosu došlo je do fizičkog napada ministra unutrašnjih poslova MUP RS Dragana Lukača na narodnog poslanika Draška Stanivukovića kojeg je rukom udario po licu odgurujući ga.

Lukač je kazao njegovu ostavku može tražiti samo onaj ko mu je dao mandat.

“I to ću odmah da uradim ako to od mene bude zatraženo ili ako učinim krivično djelo koje nije spojivo sa poslom koji radim. U ovom slučaju nisam uradio ništa od toga, niti imam namjeru da to radim. Štitio sam sebe, da ne dozvolim da me bilo ko ugrozi i to ću uvijek raditi”, rekao je Lukač.

Inače, sjednica NSRS obilovala je uvredama, povišenim tenzijama, iznošenjem ličnih podataka o oboljenjima poslanika, ali je eskalirala fizičkim napadom ministra policije,piše Depo

