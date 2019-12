Stanivuković-Jeleni Trivić ministar Lukač je zavrnuo ruku

Draško Stanivuković, zastupnik PDP-a kojeg je večeras u sali Skupštine RS udario ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač, kazao je za “Avaz” da je vrijeme da jednom zauvijek prestane nasilje, ali i naglasio da neće prestati, te da nema straha.

Za naš portal je kazao šta se tačno desilo i kako je došlo do incidenta.

– Ministar se javio za riječ i počeo je da priča i poručio mi da ću da završim kao one zastavice, polomljen na podu. To je prijetnja. To je čovjek koji treba da se brine za našu sigurnost i da čuva građane – kazao je Stanivuković.

Dodaje da je nakon toga ustao i zatražio objašnjenje za te riječi.

– Tada mi je kazao da dođem, što sam i uradio. Došao sam do njega jer se ne bojim, a on me udario pesnicom u usta i nos i tom prilikom mi raskrvario donju usnu u Narodnoj skupštini RS. Prišla je Jelena Trivić, a njoj je zavrnuo ruku. Dakle, mislim da gore od ovoga ne može. Ovo se nikada ranije nije desilo. Da ministar unutrašnjih poslova udari poslanika, prijeti – dodaje Stanivuković.

Istaknuo je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Dragana Lukača.

– U utorak idem u policiju da podnesem krivičnu prijavu, podnijet ću zahtjev za proteste i u četvrtak pozvati sve ljude da u 18 sati izađu na ulicu i da se ovom stane u kraju. Drugog rješenja ne vidim. Posebno je nevjerovatno da je nakon svega što se desilo, meni oduzeta riječ, a Lukač je ostao mirno da sjedi najnormalnije, kao da sam ja njega udario – pojašanjava.

Otkriva nam da kada je kazao Lukaču da će ga krivično goniti zbog udaranja, ministar unutrašnjih poslova RS mu je kazao:

“Hajde probaj. Vidjet ćeš kako ćeš završiti. Onda su nas razdvojili, mene su odveli na drugi kraj Skupštine, a on se nastavio smijati. U slobodno vrijeme on mora da ubija životinje, mora da vidi krv. U Skupštini udara poslanike, a za vrijeme svog posla ne hapsi one koji su ubili, nego pomaže ubicama i kriminalcima. Takav čovjek vodi ministarstvo unutrašnjih poslova. Šta drugo još da kažem – pita se Stanivuković i dodaje da kod njega nema straha te da će nastaviti svoju borbu,piše Avaz

Također, nakon incidenta SDS je napustio sjednicu.

Loading..

loading...

Facebook komentari