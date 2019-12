Lukač,pozvao Stanivukovića na sukob,a poslije tvrdi da ga je udario u samoodbrani!

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač rekao je, nakon incidenta u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, da je odgurno poslanika PDP-a Draška Stanivukovića kako bi ga spriječio da ga ugrozi.

“Odgurnuo sam ga od sebe i onemogućio da napravi bilo kakav potez koji bi mogao da me ugrozi”, rekao je Lukač i dodao:

“Stanivuković je bio NATO promoter, koji je predsjedniku Vlade bacio zastavice, prišao je i mom mjestu i došlo je do fizičkog kontakta. Došao je do moje govornice, prijeteći, unio mi se u facu. Ne znam šta je imao kod sebe i koju namjeru je imao. Odgurnuo sam ga od sebe. Izvinjavam se svim narodnim poslanicima i javnosti koja je to gledala, jer ovo nije primjereno Narodnoj skupštini”,piše RTVBN

Kako je Lukač “odgurno” Stanivukovića pogledajte još jednom:

Loading..

loading...

Facebook komentari