Ministar policije Dragan Lukač u NSRS ošamario poslanika Draška Stanivukovića

Tokom rasprave o programu reformi, učestvovao je i ministar policije Dragan Lukač, koji se žestoko usprotivio da je Program reformi – dokument koji RS vodi u NATO.

Iznoseći negativne stavove o NATO-u, on, je između ostalog pozvao poslanika NSRS Draška Stanivukovića da mu slučajno ne padne napamet i da njemu priđe, kao što je to učinio prethodno, kada je tvrdio da je “Program reformi” put u NATO, kvalifikuju to velikom izdajom od strane Milorada Dodika i njegove stranke.

“NATO avioni su mi letjeli iznad glave i gledao sam hoće li NATO bombe mi pasti na glavu. Ne možeš te zastavice donositi u NSRS…Nemoj slučajno da to više uradiš prema meni…Dođi, dođi…pozivao je Lukač Stanivukovića,piše RTVBN

Kada mu je Stanivuković prišao, Lukač ga je udario…odgurno od sebe, nazivajući Stanivukovića “majmunom”.

Uslijedilo je komešanje u skupštinskoj sali, nakon čega je napravljena kraća pauza da se tenzije spute i strasti smire.

