Radončić i Tegeltija: U novom Vijeću ministara manje politike, a više rada

Radončić je u izjavi novinarima kazao da ga je Tegeltija upoznao o namjerama kako da vodi Vijeće ministara BiH.

“Mislim da su to vrlo kompatibilni stavovi vezano za brži razvoj u BiH, veću brigu o građanima, više infrastrukturnih radova, više jedinstva u Vijeću ministara BiH. Manje politike, a više rada”, kazao je Radončić.Kako je istakao, razgovarano je i o ulozi ministra sigurnosti BiH i zajedničkim izazovima u narednih nekoliko godina.

“Postigli smo punu saglasnost da je to jedan od prioriteta u BiH i mislim da će ovo Vijeće ministara BiH znati da odgovori na taj zaista težak izazov”, istakao je Radončić, prenose VijestiNakon sastanka, Tegeltija je rekao da je Radončića upoznao sa svojim viđenjem organizacije Vijeća ministara BiH.

“Dakle, kako da Vijeće ministara BiH bude mjesto uspjeha i dogovora u BiH, a ne mjesto političkih sukoba, te da se političke odluke oko kojih ne postoji saglasnost ne lome na Vijeću ministara BiH, nego da Vijeće ministara BiH bude mjesto na kojem će se brinuti da investicije dolaze u BiH, te da se realizuju dogovoreni projekti i da to građani BiH osjete na svom životnom standardu”, poručio je Tegeltija u izjavi za novinare, prenose Vijesti.ba.

Razgovarano je i o radu Ministarstva sigurnosti BiH, na čijem čelu će se naći Radončić.

“Jako sam iznenađen Radončićevim poznavanjem svih elemenata i problema u Ministarstvu sigurnosti BiH. On je dugo radio u tom ministarstvu i siguran sam da ćemo zajedno unaprijediti rad u tom ministarstvu, pogotovo po pitanju migracija. Kada sam obrazlagao svoj ekspoze, rekao sam da nisam stručnjak za sigurnost, te da očekujem novi ministar sigurnosti vodi glavnu riječ po tom pitanju. Zadovoljan sam što se naša stanovišta u velikoj mjeri poklapaju kada je u pitanju sigurnost”, naglasio je Tegeltija.

O imenovanju Božovića na ministarsku funkciju

Na pitanje novinara, Tegeltija i Radončić osvrnuli su se na kandidaturu Mlađena Božovića za ministra ljudskih prava i izbjeglica BiH, u vezi sa kojom postoje političke turbulencije.

Radončić nije htio posebno komentarisati ovaj slučaj.

“Ja kao čovjek koji treba da vodi jedno ministarstvo, odgovor prepuštam gospodinu Tegeltiji, koji je zadužen da kao mandatar vodi računa o svemu tome”, odgovorio je Radončić.

Tegeltija je pojasnio kako je u CIK BiH i SIPA-u poslao devet imena kandidata, koliko je ministarstava u Vijeću ministara BiH.

“Sve političke opcije koje čine Vijeće ministara BiH dostavile su tačno onoliko kandidata koliko je predviđeno dogovorom da će biti njihovih ministara. Iz reda bošnjačkog naroda došla su tri prijedloga, koja su upućena na provjeru. Potvrda još nije stigla. Kada je u pitanju hrvatski narod, došla su tri prijedloga, koja su takođe upućena na provjeru CIK-u BiH i SIPA-i i došle su pozitivne potvrde iz ovih institucija. Iz reda srpskog naroda, za dva ministra završene su provjere i došla su pozitivna mišljenja za oba kandidata”, podsjetio je predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Potom se osvrnuo i na situaciju u DNS-u, te kazao da je ova stranka bila ovlaštena da predloži jednog kandidata iz reda ostalih. No, došla su dva prijedloga.

“Sve što je bilo do mene i do drugih političkih partija iz RS, koje ovdje čine većinu, urađeno je da DNS izađe sa jednim, jedinstvenim stavom. Čak sam organizovao sastanak na kome su se susreli predstavnici DNS-a i poslanik ove stranke u Parlamentu BiH Nenad Nešić, pokušavajući da se usaglase. Oni, nažalost, to nisu mogli. Naš stav je bio da ne možemo dozvoliti da gubimo podršku u Parlamentu BiH od poslanika Nešića, jer je on bio isključiv da neće glasati za Draška Aćimovića. Stoga sam predložio za ministra ljudskih prava i izbjeglica Mlađena Božovića iz reda ostalih”, precizirao je Tegeltija, prenose Vijesti.ba.

Na pitanje novinara, Tegeltija je prokomentarisao i mogućnost da SDA ne podrži Božovića, zbog, kako su iz ove stranke pojasnili, postupaka koji su se protiv ovog kandidata vodili dok je bio na čelu Fonda za povratak BiH.

“Izbor ministara u Savjet ministara je jako transparentan, jer kao što znate svi ti kandidati prije nego što dođu u Parlament prolaze provjeru pa tako i gospodin Božović. Ukoliko on ne dobije podršku tamo gdje treba, onda on ne može biti kandidat. Kada je u pitanju predlaganje drugih kandidata jasan je dogovor da će svako predlagati svoje kandidate i da niko nikoga neće uslovljavati sa stanovišta da će birati drugog ministra iz reda drugog naroda. Jasan je stav da smo oni koji su odgovarali i imaju presude za ratne zločine nisu prihvatljivi”, kazao je Tegeltija.

Naravno, ja sam i današnji sastanak s gospodinom Radončićem iskoristio da se upoznamo oko svega što se pojavilo u medijima oko Mlađena Božovića, gospodina Komšića sam također upoznao, a razgovarat ću i sa čelnim ljudima iz SDA da vrlo jasno ponovimo stav; onaj ko ne prođe provjeru ne može biti kandidat za ministra, ali nije sitacija u kojoj ćemo jedni drugima birati da li će se neko ime dopasti, zašto bi vama, evo vi insistirate (upućeno novinarki) Draško Aćimović ili SDA bio bolji kandidat ili Mlađen Božović, dodao je on. “Gospodin Komšić je rekao da oni imaju svoj prijedlog za ministra i da oni neće odlučivati o ministrima iz drugih stranaka”, istakao je Tegeltija. Na pitanje da li će i SDA otići na noge, Tegeltija je rekao da je procedura imenovanja saziva Savjeta ministara vrlo komplikovana u ovom trenutku, jer imamo dva predsjedavajuća Savjeta ministara. “U kancelariji predsjedavajućeg Savjeta ministara sjedi Denis Zvizdić,a ja kao predjedavajući nemam kancelarije i meni nije nikakav problem da dođem bilo gdje u Sarajevo u bilo koju političku partiju. Ja sam bio u SDA kod Izetbegovića, Komšić je zakazao sastanak u Predsjedništvu, dok je Radončić, koji nema funkciju u Savjetu ministara zakazao sastanak ovdje. Dakle, bilo gdje da trebam otići razgovarati u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, ja sam spreman otići i neću robvati tome gdje treba biti sastanak ili tome što su me optuživali neki gdje stoje određene zastave”, kazao je Tegeltija. On je kazao da eventualna potvrda novog Savjeta ministara 23. decembra zavisi od SIPA-e i CIK-a. “Danas su stigle provjere CIK-a za svih 19 kandidata za devet ministarskih i deset zamjeničkih pozicija, dok je iz SIPA-e došla potvrda za 11 kandidata. Ukoliko SIPA završi svoj posao u narednih dan ili dva, onda postoji realna mogućnost da 23. decembra na Parlamentu bude izbor Savjeta ministara BiH”, kazao je Tegeltija.

