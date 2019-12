Alexandra Stiglmayer: Vjerujem da će doći do integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju

“Handke se jasno stavio na stranu ljudi koji su izveli masakr u ime jedne nacionalističke ideologije. Uopšte nije trebalo doći do te dodjele. Kada su razmišljali kome će dodijeliti, uopšte nisu smjeli uzeti u obzir Handkea”, rekla je Stiglmayer govoreći o dodjeli Nobelove nagrade za književnost Handkeu koji je negirao genocid, te podržavao politiku Slobodana Miloševića, prenosi N1.

Evropska unija ima unutrašnjih problema, o tome je govorila Stiglmayer:

“Zadnjih par godina nisu bili dobri, ima izazova oko migracija, za to EU nije našla recept kako da se suoči. Ima mnogo drugih problema. Proces (EU integracija) se treba reformirati, u tome se slažem. Crna Gora je provela aplikaciju za članstvo prije 11 godina, već sedam godina pregovara i to je predugo. A onda kada bi Bosna mogla postati članica? Za 30 godina?”.

Stiglmayer vjeruje da se Bosna i Hercegovina može približiti evropskim standardima:

“Mislim da i Bosna ima šansu doći do toga, za kompromise treba vremena. Ukoliko bi se postavili jasni ciljevi, cijeli proces kako se radi monitoring, za svako poglavlje treba tačno znati šta se treba napraviti i gdje država danas stoji.”

Govorila je i o tome kakvi su izgledi Bosne i Hercegovine kada su u pitanju NATO integracije:

“Dok se Republika Srpska tome protivi neće, ne može se preko toga preći. Ako se to jednog dana promijeni, onda možda da. Važno je da se dokument usvojio i da to omogućava formiranje vlade, da će se kooperacija nastaviti. Da li će ikada doći do članstva – to ćemo vidjeti.”

“Za NATO je važnije šta stoji u tom dokumentu nego kako se naziva. Ni oni ga još nisu vidjeli, oni se nadaju da će tu biti ideje kako se kooperacija može produbiti, ali ne može protiv volje jednog entiteta u Bosni, dok su oni protiv NATO članstvo se neće dogoditi”, dodala je.

Kada su u pitanju uticaji na Republiku Srpsku, Stiglmayer je mišljenja da Srbija, Rusija i Republika Srpska usklađuju stavove:

“Ima tu uticaja i dogovaranja stavova. Vidi se u tome na nekim stavovima. Rusija kaže istu stvar kao Republika Srpska ili Srbija i da je tu očigledno došlo do nekih dogovora.”

Stiglmayer vjeruje da će doći do integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zbog jakih trgovinskih i drugih veza ovih zemalja sa EU. Te da bi sve drugo bio problem.

