Pucnjava u New Orleansu: Povrijeđeno 11 osoba, za napadačem se i dalje traga

Policija je primila poziv rano jutros u 03.20 sati, a kada su došli na lice mjesta samo su mogli da čuju rafale i vide žrtve. Deset povrijeđenih prebačeno je u lokalne medicinske centre, dok je jedna osoba sama otišla u bolnicu. Kako se navodi, dvije osobe su u kritičnom stanju, piše “Tanjug”.

Police: At Least 11 People Shot in New Orleans’ French Quarter. #NewOrleans https://t.co/yHbbYMg1Vj — Shomari Stone (@shomaristone) 1. prosinca 2019.

Mjesto gdje je došlo do pucnjave je kod popularne Burbon ulice, poznata po velikom broju turista.

