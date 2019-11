Ovako su izgledale teretane prije 125 godina

Sve te mašine su dobro testirane, ispitane i decenijama usavršavane, ali odakle je sve to krenulo, kako su nastale sve te sprave?

Po odgovor na to pitanje moramo se vratiti u 1892. u Švedsku. Zateći ćemo švedskog ljekara i pronalazača fizikalne terapije, dr Gustava Zandera, koji je osmislio samu ideju teretane i stvorio niz specijalnih uređaja kojima možete vježbati svoje tijelo.

S dolaskom industrijske revolucije ljudi su sve manje hodali, nosili su veliki teret, radili u polju ili putovali kočijama, a tijelo je trebalo nekako održati. Nakon što je razvio nekoliko sprava i uvjerio se da imaju pozitivan uticaj na nečije zdravlje, bio je siguran da je njegov izum koristan i 1865. godine u Stokholmu je otvorio prvu teretanu.

Njegove sprave i ideja da odlazite na neko posebno mjesto kako biste vježbali, javnosti su se jako dopale i teretane su postale izuzetno popularne. Bilo je to nešto novo, ljudi su se družili, a uz to radili i nešto korisno. Do 1911. otvorio se preko 300 teretana širom svijeta, i tada je započelo doba fitnesa, piše Aura.

Ove su stare fotografije nastale 1892. i prikazuju neke od najnaprednijih Zanderovih sprava tog doba.

