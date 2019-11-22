Ukrajinski političar se iživljavao nad psom, pogledajte šta mu je radio

Днями на Хмельниччині стався жахливий злочин.Живодер на прізвище Байдич В. Г. дізнався, що собака на прізвисько Барсик вкусив його матір.З метою помсти він прив’язав собаку ланцюгом до свого авто та потягну по асфальту, спричиняючи муки та каліцтво живій істоті.Але так сталося, що назустріч йому їхала небайдужа людина – Олександр Зорін.Він розвернув свою «Шкоду», наздогнав Байдича, змусив його зупинитися і припинити катувати тварину. Після чого викликав поліцію.Нелюд був тимчасово затриманий і його злочин був задокументований співробітниками поліції.Зараз покалічений Барсик разом з хмельницькими волонтерами та слідчим поліції знаходиться в місті Харків в експертній установі для встановлення ступеню тяжкості нанесених йому живодером травм.По Байдичу В. Г. підготовлений проект підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 Кримінального кодексу України – «Жорстоке поводження з тваринами».Якщо прокуратура визнає, що цей злочин кваліфікується за частиною третьою зазначеної статті – жорстоке поводження з твариною вчинено з особливою жорстокістю, то Байдич В. Г. може отримати від 5 до 8 років позбавлення волі.В тому разі, якщо лише за першою частиною – він отримає або арешт до 6 місяців, або умовний термін до 3 – х років.Хочу особисто висловити подяку небайдужій людині, яка зупинила негідника – Олександру Зорину.Він найближчим часом буде запрошений до Голови Національної поліції Ігоря Клименко для вручення нагороди за свою небайдужість.На відео – злочин та його припинення небайдужим громадянином.Будьте такими, як Олександр Зорін!Бачите несправедливість чи злочин – зупиніть його!

Gepostet von Антон Геращенко am Freitag, 22. November 2019