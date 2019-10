Horoskop otkriva: Ko će se pomučiti, a kome je bogatstvo zagarantovano

Kad je novac i poslovni uspjeh u pitanju, neki znakovi predodređeni su za život na tronu, dok će drugi morati više da se potrude i da promijene svoje navike i način razmišljanja, piše “Balkans press“.

Znakovi koji imaju najviše izgleda za veliko bogatstvo i uspjeh:

*DJEVICA

Vaš disciplinovan pogled na život, predanost poslu i perfekcionizam vode vas pravo do vrha, a to što ste odlični šefovi i što vas se drugi malo boje nije naodmet. Vjerujete u sebe i predviđate uspjeh koji se gotovo uvijek i ostvaruje.

*ŠKORPIJA

Ekscentrični autsajderi poput Škorpija oduševljavaju svojom strašću – kako u privatnom životu, tako i na poslu. Velika je vjerovatnoća da će uraditi nešto posebno, inovativno i zanimljivo. Slijede mozak i srce na putu do svog sna, a nerijetko će pokrenuti posao s bliskom osobom jer su izrazito lojalni.

*LAV

Lavovi obožavaju novac, a njihovo beskrajno samopouzdanje je najvažniji ključ njihovog uspjeha. Ne zanimaju ih hejteri, ni oni koji govore da neće uspjeti – jednom kad nešto zacrtaju, uradiće sve da to i ostvare.

*BIK

Bikovi su ozbiljni i veliki igrači s kojima nema šale. Baš kao i Lavovi, nikad ne odustaju, a to što su tvrdoglavi pomaže im da sklope ugovore o kojima drugi mogu samo da sanjaju. Znaju kada treba da “gurnu rogovima” i probiju granice.

JARAC

Pametni i staloženi, Jarčevi neće praviti početničke greške na poslu. Za svaki svoj projekat napraviće detaljan plan i dobro razmisliti o svim aspektima koji bi mogli da pođu naopako. Istražiće tržište, pobrinuće se za finansije i isključiti emocije kako bi postigli uspeh, što im obično polazi za rukom.

*OVAN

Svaka čast Djevicama, ali niko nije ambiciozan poput Ovnova. Kad se uz pametnu glavu i visoko samopouzdanje umiješa i vatrena narav, ovaj znak leti prema samom vrhu, a sve što radi, radi kvalitetno i strateški. Najveće bogatstvo će postići ako odluče da rade ono što najviše vole.

Znakovi koji će morati više da se potrude, jer prirodno ne privlače bogatstvo:

*VAGA

Simpatične Vage ne zanima novac, slava i izležavanje po jahtama. Najvažnije im je da pronađu mir, uživaju u životu i imaju dobre odnose s porodicom i prijateljima. Vage su marljive po prirodi, pa će raditi kako bi imale dovoljno novca za život, ali neće bacati vrijeme i živce na bezbrojne prekovremene sate u potrazi za “nečim više”.

*RIBE

Dok Ribe odluče šta žele, poslovni ugovor već je u rukama nekog drugog. Emotivne su, smirene i imaju izraženu intuiciju na koju se ponekad i previše oslanjaju, barem kad je posao u pitanju. Ili imaju previše ili premalo povjerenja prema drugim ljudima, ili nemaju jasnu viziju, ili ne znaju kako same sebe da oduševe. Prestanite previše da razmišljate i fokusirajte se na posao.

*BLIZANCI

Šarmantni, ljupki i zabavni, Blizanci su divni prijatelji i ljubavnici, ali ne i bogataši. Vagaju svaku odluku i boje se neuspjeha, pa će se rijetko odvažiti i uraditi nešto veliko, ili nešto što još niko prije njih nije uradio. Trebalo bi da budu hrabriji i više vjeruju sebe.

*RAK

Rakovi žele da naprave promjenu u svijetu, pa će se rijetko odlučiti za poslove koji će im donijeti veliko bogatstvo, a češće za one koji će napraviti barem mali pomak u društvenoj zajednici. To što su jako osjetljivi takođe ih ne čini materijalom za nemilosrdan svijet bogataša, i to je sasvim OK.

*STRIJELAC

Ovaj znak ima puno energije i odlične ideje, ali i jednu “manu” – ne može da zamisli ideju da će morati da bude vezan za istog partnera ili isti proizvod na duže vrijeme i možda se suočiti s nečime čega se najviše grozi – dosadom. Strijelac bi mogao da se obogati blogom o putovanjima ili pop up eventima, ali nikako nečime što treba godinama da gradi.

*VODOLIJA

Vodolije imaju odlične šanse za uspjeh, jer su veliki vizionari i idejne vođe. Njihove ideje niko ne može da nadmaši, ali njihov pomalo hipi karakter mogao bi da ih spreči na putu do velikog bogatstva. Za Vodolije bi bilo najbolje da pronađu pouzdanog partnera koji se razumije u finansije i taktično plivanje s “velikim psima”.

