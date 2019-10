Poznate cijene mjesečnih karata za autoputeve u Republici Srpskoj

Prvi su pretplatne karte, koje će važiti za putničke automobile i vozila poput motocikala i mopeda.

Popusti će se odnositi samo na elektronsku naplatu putarine.

“Cijena karte će biti 40 puta cijena na toj relaciji. Recimo od Prnjavora do Banjaluke 40 puta cijena i to je cijena mjesečne karte. Godišnja karta je po istom principu – cijena te relacije puta 400, s tim da godišnja karta neće biti vezana za kalendarsku godinu nego ukoliko kupite u maju, trajaće do maja iduće godine,” pojasnila je Nataša Kostić, pomoćnica ministra saobraćaja i veza Republike Srpske, prenosi RTRS

Po ovom modelu mjesečna karta za putnička vozila na relacijama Banjaluka – Prnjavor iznosila bi 160, a Banjaluka – Doboj 280 maraka.

Godišnja od 1.600 do Prnjavora, a 2.800 do Doboja.

Mjesečna i godišnja karta za relaciju Banjaluka – Gradiška trebalo bi da bude poznata do kraja mjeseca, kada će Vlada donijeti odluku o visini putarine na ovoj relaciji.

Da bi vozači koristili ove povlastice, u automobilu moraju da imaju tag, odnosno uređaj za elektronsku naplatu koji košta 40 maraka.

Pojedini vozači smatraju da će im na ovaj način biti olakšano plaćanje putarine i omogućeno kraće zadržavanje na naplatnim kućicama.

Druga vrsta stimulativnog modela, odnosno mogućnosti da vozači ostvare popust, je i sada u primjeni, i iznosi 15 odsto.

Dakle, ko god uzme tag uređaj te elektronski uplati, na primjer, 100 maraka putarine, za trošenje dobija dodatnih 15 maraka, a do kraja oktobra stimulativni popust bi trebalo da se poveća do 25 odsto i odnosiće se na kompletnu mrežu autoputeva.

Ova dva stimulativna modela trebalo bi da budu u funkciji krajem mjeseca, kada se očekuje da zaživi i zatvoreni sistem naplate na pravcu Banjaluka – Gradiška,pišu Nezavisne

