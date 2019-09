Tim Mostar 2024: Nismo prošli jer smo imali opstrukcije i iz Mostara

– Kad vidite kako se priča o Mostaru i to od ljudi koji pod navodnicima vole ovaj grad, onda bi uistinu

najradije otišli iz Mostara. Cijela priča je pozitivna i Mostaru je donijela to da se možemo pozitivno

predstaviti u Europi. Emocije ljudi koji su nas ocijenili bile su na našoj strani. Oni koji su se pozdravljali s

nama imali su dozu krivnje zašto mi to nismo, rekao je i naglasio da će se iz svega puno naučiti.

– Neke stvari ćemo morati educirati… Nastojat ćemo da pišemo bolje europske projekte, rekao je i dodao

da će se analizirati gdje se ustvari pogriješilo. Naveo je i da će tim nastaviti raditi o čemu će se održati i

javna rasprava.

– Građani su nezainteresirani i imaju površne pristupe, rekao je i dodao da se ne slaže s tvrdnjama da se

u Mostaru ništa ne događa. Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović kazao je da su

politička potkopavanja i loši prijatelji krivci što Mostar nije dobio titulu evropske prijestolnice.

Ocjenjivači su, navodi, pitali između ostalog i zbog čega je izostala podrška Konjica ili Trebinja, kao i zašto

je Sarajevo kao glavni grad izričito bilo na strani Banja Luke.

– Bilo je i pitanja koja su indicirala na činjenicu da je bilo i određenih potkopavanja iz Mostara. Znamo i

da je Naša stranka bila izričito protiv aplikacije, kao i da se dio pitanja odnosio na to da su imali

insajderske informacije koje su potkopavale aplikaciju, rekao je.

