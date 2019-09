Hodajte bosi – dobro utječe na zdravlje cjelokupnog organizma

Rožnati sloj kože na tabanima povoljniji je za tijelo nego što se ranije mislilo. Međunarodni tim istraživača otkrio je da zgusnuti sloj kože štiti stopala bez smanjivanja njihove osjetljivosti. Debljina stare kože na tabanima nije nikakva smetnja hodu, kažu istraživači,prenosi Avaz.

Zadebljala koža tabana je u nekim aspektima bolja od bilo kojeg đona za cipele. Ako ljeti hodate bosi, brzo ćete shvatiti da ona štiti vaša stopala. Mada se općenito vjeruje da su stopala sa debelim slojem tvrde kože manje osjetljiva na podražaje, istraživački tim predvođen Nicholasom Holowkom sa Sveučilišta Harvard u Cambridgeu (SAD) sada je to opovrgnuo, a rezultati su objavljeni u časopisu “Nature”.

Test za tabane i đonove

Istraživači su ispitali stopala 81 Kenijaca i 22 Amerikanca. Neki su redovito nosili cipele, a neki su, prema vlastitim riječima, uvijek išli bosi. Kao što se i očekivalo, ljudi koji su hodali bosi imali su otprilike 30 posto deblji i čvršći sloj rožnice na tabanima.

Međutim, to nije utjecalo na osjetljivost stopala. Naučnici su testirali tabane i đonove sudionika vibracijskim uređajem. Pokazalo se da su svi osjetili isti nivo podražaja.

Autori studije pretpostavljaju da osjetljivost nervnih završetaka u stopalima nije umanjena zbog zgusnutog sloja kože. U daljnjim ispitivanjima istraživali su učinke zadebljale kože i đonova na hod. Pokazalo se da se način hoda mijenja samo u cipelama, a ne kad su učesnici hodali bosi.

Cipele djeluju na cijelo tijelo jer đon trajno mijenja opterećenje zglobova i kostura, što može dovesti do raznih bolesti i povećati vjerovatnost padova. Stoga preporučuju starijim ljudima sklonim padovima da nose cipele tankih đonova.

Zašto trebate hodati bosi

Naučnici su odavno ustanovili da hodanje bosim nogama dobro utječe na zdravlje cjelokupnog organizma tako što ublažava bolove i poboljšati kvalitet sna, ali to su tvrdili kako se hodanjem bez obuće povezujemo sa zemljom koja otpušta negativne elektrone iz tijela i to donosi prednosti za zdravlje.

Sada je dokazano da je problem u – obući. Pa koje su to prednosi bosih nogu?

1. Hodanje bez obuće popravlja raspoloženje. Jeste li ikada primijetili da se nakon cjelodnevnog hodanja bez obuće osjećate bolje? Znanstvenici su ustanovili da hodanjem bosi možemo popraviti raspoloženje, ublažiti simptome depresije, anksioznosti i stresa.

2. Potiče mršavljenje. Hodanjem bosi možemo smanjiti nivo hormona stresa i na taj način spriječiti žudnju za nezdravim grickalicama. Popravlja kvalitet sna, a svi već znamo da je kvalitetan san ključan za regulaciju apetita i prevenciju žudnje za grickalicama.

3. Smanjuje se nivo slobodnih radikala i hronične upale jer hod bez obuće djeluje na njih antioksidacijski.

4. Poboljšava se kvalitet sna. Ako povremeno vodite borbu sa spavanjem, bolujete od povremene nesanice ili se često budite tokom noći, stručnjaci preporučuju da počnete što češće hodati bosi.

Jedno istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu The Journal of Alternative and Complementary Medicine, pokazalo je da hodanje bez obuće smanjuje nivo hormona stresa i poboljšava kvalitet sna.

5. Ubrzava se oporavak tkiva i zacjeljivanje rana. Istraživanja su pokazala da hodanje bez obuće ima zacjeljujuće djelovanje. Ako želite potaknuti oporavak tkiva, vježbajte, meditirajte ili radite jogu bosi na otvorenome. Ovo je pristupačan i jednostavan način poticanja zacjeljivanja rana i oporavka tkiva.

6. Hodanjem bosih nogu štite zdravlje srca. Jedno istraživanje je pokazalo da hodanje bez obuće može smanjiti rizik od nastanka bolesti kardiovaskularnog sistema. Naročito se učinkovitim pokazalo kod prevencije krvnih ugrušaka i poboljšanja cirkulacije krvi.

7. Ublažavaju se simptomi PMS-a. Možete ublažiti uobičajene simptome predmenstrualnog sindroma, kao što su razdražljivost, hronični umor, glavobolja i depresija.

Povišen nivo hormona stresa u tijelu može pogoršati simptome PMS-a, a hodanje bez obuće dramatično smanjuje nivo hormona stresa u tijelu.

Pokušajte svaki dan hodati bosi na prirodnim površinama kao što su pijesak, šljunak, trava, beton ili kamenje. Izbjegavajte drvene površine i tepihe.

Cipele su izum industrijskog doba

Istraživači ističu da su debeli đonovi svima dostupni postali tek zahvaljujući industrijskoj revoluciji, a sve dotad je vlastiti sloj debele kože na tabanima ljudima na prirodan način omogućavao udoban hod. Cipele, poput mnogih izuma, imaju prednosti kao što su zaštita i udobnost, ali i nedostatke, zaključuju istraživači.

Zašto koža zadebljava

Rožnata koža stvara se jer bazalne ćelije duboko u koži proizvode keratinocite (stanice koje stvaraju rožnato tkivo). Oni migriraju prema površini kože proizvodeći rožnatu supstancu keratin. Na kraju ovog orožnjavanja ćelije umiru i same od sebe otpadaju.

