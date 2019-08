Uragan Dorian ojačao u četvrtu kategoriju, na Floridi proglašeno vanredno stanje

Advertisements

Uragan četvrte kategorije može izazvati veliku katastrofu, te uništiti građevine, drveća, električne vodove za struju i u potpunosti poharati područje te ga učiniti neuslovnim za život. Očekuje se da će uskoro pogoditi Floridu, čiji su stanovnici upozoreni da pripreme zalihe vode i hrane prije nego se udar dogodi, prenosi “Klix“.

#Dorian has strengthened to an extremely dangerous category 4 hurricane. For details go to:https://t.co/PVkIJ0K5Oc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 31. kolovoza 2019.