Milanović: “Napad na Srbe kod Knina ima obilježja terorizma”

Milanović je u petak u neslužbenome dijelu predsjedničke kampanje posjetio koprivnički Renesansni festival gdje je komentirao incident u Uzdolju koji se dogodilo u srijedu kada su premlaćene osobe koje su gledale televizijski prijenos utakmice Crvene zvezde. Istakao je kako on kao predsjednik ne bi, poput predsjednice, tražio detaljno policijsko izvješće jer na njega nema pravo.

“Predsjednica ne zna Ustav ni zakone, ali ovo je sad ozbiljnija stvar, jer ipak se radi o zakonima iz sfere represije. Predsjednik može zahtijevati i dobiti informaciju od ministra unutarnjih poslova, ali nikakvu detaljnu policijsku istragu. To je, draga predsjednice, dio postupka”, ustvrdio je Milanović. Jer, dodao je, nigdje u zakonu ne piše da se predsjedniku podnose detaljna izvješća, prenosi “Hina”.

Poručio je predsjednici Grabar-Kitarović da poduzme ljudski i politički rizik te nešto kaže o traumatičnoj situaciji. Taj napad na ljude, ustvrdio je, ima obilježje terorizma, jer ono je zastrašivanje, a ne samo fizičko nasilje.

Zoran Milanović osvrnuo se i na svoj izborni stožer rekavši kako koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, kojega je posjetio, neće biti u njegovu izbornom stožeru.

“U mom stožeru smo Orsat Miljenić, ja i još nekoliko ljudi. Stožer ne može biti veći, ne stoga što nemamo novca, nego zato što za tim nema potrebe”, izjavio je Milanović novinarima.

Na pitanje, zašto, kao dvoje njegovih protukandidata, danas nije posjetio Gračane gdje je održan posljednji ispraćaj 294 osobe ubijene na samome kraju Drugoga svjetskog rata Milanović je odgovorio protupitanjem.

“Zar se opet vraćamo u ‘45.? Hajmo probati malo pobjeći od tamo. Sad bih se vjerojatno trebao pokoškati s ovo dvoje HDZ-ovih kandidata, ali neću”, izjavio je i dodao da je i Škoro HDZ-ov kandidat.

Milanović je rekao kako je on je predstavnik moderne, demokratske i otvorene Hrvatske, odnosno da će se boriti za takvu zemlju u kojoj se, rekao je, “neće premlaćivati drukčiji, građani i susjedi. Zemlju u kojoj se neće čekati detaljni rezultati policijske istrage da se nešto kaže o tome, nego ću reći odmah ono što se očekuje od političkoga lidera da kaže.”

Ocijenio je kako je “HDZ organizacija bez ideologije, bez prave vjere, ustvari potpuno prazna od svega. Stranka želi biti prijatelj i neprijatelj sa svima, ovisno o prigodi.”

“Ne znam da li da ovo kažem, ali reći ću. Prije dva mjeseca premijer je poslao osobni vijenac na Sutjesku herojima Sutjeske, partizanima. On je napisao da su to heroji. A danas se u Gračanima okupio kompletan vrh HDZ-a i njihovi kandidati i tamo su komemorirali i zakapali žrtve zločina iz ‘45. u kojima su, lako moguće, sudjelovali i ti heroji sa Sutjeske. E to vam je HDZ, to je totalna konfuzija u kojoj nas opet vuku u ‘45. godinu”, rekao je.

Dodao je da u kampanji neće obilaziti stratišta iz Drugoga svjetskog rata jer ovakve podjele na neki način ubijaju Hrvatsku. Zato, smatra, valja se odmaknuti od tema oko kojih se ne možemo složiti.

