Šta muškarce najviše odbija – Učestali izlasci i nezrelost su na vrhu liste

Advertisements

1. KADA MI ONA PRIČA KOLIKO NAVODNO DRUGI MUŠKARACA ŽELI BITI S NJOM: “Govori mi kako je muškarci oblijetaju sa svih strana, svi žele izaći s njom. Ovo me čini nezainteresiranim, tada se ja osjećam neadekvatno, jer nitko mene ne lovi.“

2. STALNO JE PIJANA: “Ako ima potrebu da bude stalno pod utjecajem nečega.” 3. NJEN ŽIVOT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA VAŽNIJI JOJ JE OD NJENOG STVARNOG ŽIVOTA: “Opsjednuta “društvenim medijima“. Ona ne prestaje snimati selfije i ne prestaje ažurirati svoju stranicu niti kada je na spoju. Trenutni ubojica mog raspoloženja.“

4. KADA SE PONAŠA KAO DA JOJ NIJE STALO: “Žene koje se pretvaraju kako im nije stalo oko nekih stvari samo kako bi zvučale kao frajerice. Tipa, kako ona nikada ne uči, a znam da na faksu ima izvrsne ocjene. Hej, na faksu se uči inače padaš”.

5. NE ZNA SLUŠATI: “Ako ona ne može zapamtiti većinu stvari koje sam joj govorio, dakle ja to smatram kao nedostatak interesa s njene, a shodno tome i s moje strane.” 6. OPSJEDNUTA HOROSKOPIMA I ASTROLOGIJOM: “Kada me pita što sam u horoskopu, i tada me skenira osobinama koje su vezane za moj horoskopski znak, pa priča o svojim i drugim znacima i podudaranjem s istim.”

7. PUŠAČ: “Pušenje, ako je zanimljiva i predivna, ali puši. Odlazim.” 8. TIPOVI FOTOGRAFIJA SLIKA KOJE STAVLJA ONLINE: “Duck face” fotografije, napućene usne. Trenutni odbijanac. “Ja sam talentirana fotografkinja”. Aha. Kao i sve druge cure s mobitelima ili aparatom.”

9. PREVIŠE RELIGIOZNA: “Nažalost čim čujem “Bog i Isus su mi na prvom mjestu” – odmah se okrećem. Pokušao sam biti otvoreniji prema tome, ali jednostavno ne mogu.” 10. INTELEKTUALNO DESTIMULIRAJUĆA: “Ne znam je li to neznanje ili nedostatak kulture, ali nedavno sam izašao s djevojkom koja je ubrzo u razgovoru rekla kako ne čita.

Razgovarali smo i o automobilima i kako ja imam auto koji sam iz fore nazvao “Rocinant“ po imenu konja iz romana “Don Quijote”. Nije imala pojma o čemu pričam. Nakon daljnje istrage, došlo je na vidjelo da ona doista ne čita niti knjige, niti romane, niti novine, niti časopise, ni vijesti – ništa. U trenu sam izgubio interes za nju.”

11. NEZRELOST: “Kada stavlja svoje slike na društvene mreže kako je pijana s društvom. Ne smeta mi kada se druži ili popije, ali objavljivanje takvih slika mi je potpuno nezrelo”. 12.KADA SE STALNO ISPRIČAVA: “Konstantno se ispričavati zbog nečeg daje dojam da je jako nesigurna u sebe”.

13. KRALJICA DRAME: “Drama. Drama. Dramatiziranje. I opet malo drame. Zbogom.“ 14. CVILJENJE: “Kad se stalno žali zbog nečeg, uh …” 15. TVRDI KAKO SAM S NJOM SAMO RADI ONE STVARI: “Kada me posrami jer me seksualno privlači i kada želim biti intiman s njom, a ona kaže: želiš biti sa mnom samo radi TOGA,piše Pult

Takve me manipulacije ne zanimaju, a ako se dogode, ljubav nestane”. 16. NEUREDNA PIJANICA: “Kada ne kontrolira alkohol. Moja bivša se nije znala kontrolirati kada počne piti, ponašala se kao da joj je 8 godina, bacala je hranu po ljudima, povraćala, a onda plakala na mom ramenu do 2 ujutro. Takvo ponašanje me odbije kilometrima. Zato i je moja bivša…” 17. AKO NE VOLI DJECU: “Saznanje da ne voli djecu. Odmah izgubim interes za nju da duže staze.”

Advertisements

loading...

Facebook komentari