Željko Filipović: Posljedice gašenja Aluminija posebno mora snositi Dragan Čović

Nakon što je četiri minute iza ponoći nekadašnjem gigantu Aluminiju isključeno napajanje električnom energijom, jutros su prazna postrojenja. Saznajemo da su ispražnjeni pogoni u Ljevaonici i Anodama, dok to nije bilo moguće učiniti u pogonima Elektrolize. Generalni direktor Dražen Pandža na naš upit – bez komentara, kratko je dodao da ćemo “pismeno biti o svemu informisani”.

Da je u pitanju katastrofa smatra Željko Filipović, člana Nadzornog odbora ispred malih dioničara.

-Struja ugašena. Ćelije i anode su se spekle, to je kompletan gubitak. Nema više povratka, jedino nam preostaje sve nanovo. Ovo je katastrofa. Sad da nam neko da struju, nema fajde, gotovo je – dodaje.

Tvrde kako radnici i danas dolaze jer se još nešto nadaju, a neki po svoje lične stvari, no svi vidno razočarani, utučeni.

Ni sam, dodaje, nije vjerovao da će do ovoga doći, do posljednjeg trenutka se nadao čudu.

-Vlada FBiH i Vlada Republike Hrvatske, svi su nas ostavili, politika – kaže Filipović.

Naglašava da se struja kupovala dan za dan, četiri dana su kupljena, sve u nadi da će se iznaći neko rješenje, posjetivši da se do Nove godine plaćala i po 96 eura za megavat-sat. Aluminij je za struju mjesečno plaćao od 18 do 20 miliona KM, a ranije je to bilo do deset miliona “koliki je naš mjesečni dug toliko mi plaćamo više struje”, navodi. Tvrdi kako je “politici godinama bio cilj da uništi Aluminij te da je konačno uspjela”.

-Ovo će biti haos za Mostar, Hercegovinu, i širu regiju. Posljedice će biti socijalne, političke, ali i svake druge. Boga mi i fizičke – naglasio je.

Tvrdi kako su blokadu saobraćajnice organizovali da skrenu pažnju na sebe, no uzalud.

-Mene je za vrijeme blokade udario specijalac, a ja sam samo štitio kolege, govoreći da su radnici, ne kriminalci – naglašava Filipović.

Već prekjučer je, tvrdi, na sastanku u Vladi FBiH, bilo jasno da je kraj. Napominje, da posljedice gašenja Aluminija mora snositi, posebno predsjednik HDZ-a Dragan Čović,piše Faktor

