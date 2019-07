U Kantonu Sarajevo za pet mjeseci 840 oboljelih od morbila

Advertisements

Najviše oboljelih je u općinama Novi Grad – 312 i Ilidža – 166. Slučajevi oboljelih zabilježeni su i na području drugih sarajevskih općina. U općini Novo Sarajevo registrovano je 147 oboljelih, Stari Grad 38, Centar 103, Vogošća 52, Hadžići i Ilijaš po deset, a u Trnovu dva slučaja morbila.

Najviše oboljelih, i to 273, uzrasta je od dvije do pet godina. Zatim, slijede djeca uzrasta od jedne do dvije godine i od šest mjeseci do godinu dana. Najmanje oboljelih je od 45 do 50 i iznad 50 godina.

Obuhvat imunizacijom u Kantonu Sarajevo znatno je niži od potrebnih vrijednosti za postizanje kolektivnog imuniteta, a posebno je obuhvat MRP vakcinom u posljednjih nekoliko godina drastično opao, ali ne zbog nestašice vakcina, već zbog odbijanja roditelja da vakcinišu djecu, iako je imunizacija protiv MRP obavezna.

Najviše zaraženih morbilima – 775, nevakcinisano je, zatim 25 slučajeva nepotpune vakcinacije i sedam slučajeva vakcinisanih osoba, podaci su Zavoda do 28. juna.

Ukupan broj oboljelih koji su hospitalizirani u razdoblju 18. januara do 28. juna iznosi 134.

Morbili, ospice, male boginje su akutna, izrazito zarazna, virusna bolest čovjeka. Ova bolest je još uvijek značajan uzrok smrti djece, posebno u zemljama u razvoju, uprkos tome što postoji sigurna i efikasna vakcina.

