Feraget o slučajevima Memić i Dragičević: Pravna borba u interesu budućih generacija

U toku je i postupak koji vodi Tužilaštvo BiH o slučaju Dženan Memić, te se očekuje uskoro provođenje istrage kako bi se utvrdilo ko je, zbog čega i po čijem naređenju usmjeravao istragu ubistva u saobraćajnu nesreću.

Advokat Feraget u izjavi za Novinsku agenciju Patria ističe da je obaveza svake države da provede provede djelotovornu i odgovarajuću istragu.

„Takve istrage nisu provedene u predmetima Dženan Memić i David Dragičević, što odgovorno tvrdim na temelju dokaza. Borba Muriza Memića i Davora Dragičevića nije uzaludna i ova dva slučaja će sasvim sigurno promijeniti stanje u bh. pravosuđu jer tako zahtijeva zakon koji je propisao pozitivnu obavezu države da zaštiti život svakog pojedinca na svojoj teritoriji.“

Advokat Feraget smatra neprihvatljivim stav Ustavnog suda BiH zauzet u ovoj odluci, odnosno da je Kantonalno tužilaštvo provelo djelotvornu istragu u predmetu Dženan Memić kao što su naveli i u prvoj odbijenoj apelaciji.

„Količina i kvalitet dokaza sasvim nesporno ukazuje da u predmetu Dženan Memić nije provedena djelotvorna istraga. Poseban problem je u tome što Kantonalno tužilaštvo Sarajevu Ustavnom sudu nije dostavilo sve raspoložive dokaze. Djelotvorna istraga je ona istraga koja, u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, mora biti „odgovarajuća“, dakle istraga u kojoj moraju biti utvrđene sve one relevantne činjenice, jer samo takva istraga može dovesti do identifikovanja počinioca krivičnog djela i njegovog kažnjavanja“, objašnjava Feraget.

Ono što se moglo čuti i tokom sudskog postupka Ljubi i Bekriji Seferoviću koji su bili optuženi za izazivanje saobraćajne nesreće i spriječavanje dokazivanja, brojni dokazi koji su mogli rasvijetliti okolnosti stradanja Dženana Memića u noći 8. februara 2016. godine su nestali. Tako je iz FUP-a nestao trag laka zelene boje koji je navodno pronađen na licu mjesta, nije izuzeta krvava majica Alise Mutap koja je bila u društvu s Memićem, izbrisan je snimak video nadzora sa hotela Crystal za 8., 9. i 10. februar 2016. godine, nisu izuzeti svi snimci nadzora sa bližeg i daljeg mjesta događaja.

S obzirom da je Vrhovni sud FBiH ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu Seferovićima te će biti ponovoljeno saobraćajno vještačenje, advokat Feraget podsjeća da je prema zapisniku sa obdukcije navedeno da Dženanove povrede potiču od tupog mehaničkog oruđa i nikako se ne mogu dovesti u vezu sa povredama od saobraćajne nesreće.

„Sve ovo je Murizu Memiću još 09.02.2016. godine potvrdio i doktor, rahmetli Alija Čeljo, koji je operisao Dženana, ali njega Kantonalno tužilaštvo Sarajevo nikada nije saslušalo. Ovo zorno pokazuje da je izostala objektivna i temeljna analiza samog predmeta. To što se dešava u istragama ubistva Dženana Memića (i Davida Dragičevića) predstavlja očigledne i namjerne propuste učinjene s ciljem da se pokušaju zataškati ova ubistva. To ne govorim ja nego to govore dokazi iz ovih predmeta, a dokazi govore svojom vlastitom jasnošću“, kaže Feraget.

Tokom svjedočenja saobraćajnog istražitelja Sefedina Škrijelja tokom uviđaja u noći 8. februara 2016. godine nije se mogla utvrditi kontakt tačka vozila i pješaka. Škrijelj je svoje sumnje da se ne radi o saobraćajnoj nesreći iznio i tadašnjem postupajućem tužiocu Merisu Ćati. Tužilac ćato napustio je Tužilaštvo KS usred slučaja Memić i prešao u advokate.

Tokom sudskog postupka koji se vodio skoro dvije godine samo jednom se kao svjedok pojavila Alisa Mutap. Ni danas nije poznato tačno vrijeme kada su Memić i Mutap stigli u Veliku aleju što je ključno za slijed događaja. Kantonalni sud u Sarajevu u svojoj presudi je na osnovu nalaza vještaka medicinske struke utvrdio da Alisa Mutap nije imala potres mozga što nije moglo ni prouzrokovati amneziju.

Brojne nelogičnosti koje prate slučaj ubistva Dženana Memića neće se završiti ni ponovljenim suđenjem, jedino novom istragom Tužilaštva BiH.

„Dženan Memić je ubijen i istraga nepostojeće saobraćajne nesreće predstavlja tešku zloupotrebu tužilaca i pripadnika MUP KS, zbog čega se ova velika pravna borba nastavlja u interesu budućih generacija u ovoj zemlji“, zaključio je Feraget dodavši da bi i nakon ponovljenog suđenja trebala biti oslobađajuća presuda uzimajući u obzir brojne sumnje i pravne nelogičnosti.

Porodica Memić u oktobru 2018. godine Tužilaštvu BiH predala je krivičnu prijavu protiv više od 40 osoba na čelu sa tadašnjom glavnom tužiteljicom Tužilaštva KS Dalidom Burzić, a danas sutkinjom Suda BiH, svih tužilaca koji su radili na slučaju Memić, vještaka za koje postoje sumnje su sačinili lažne nalaze, policijskih službenika MUP KS, zbog umiješanosti u sakrivanje dokaza i utvrđivanja načina stradanja Dženana Memića,piše Nap

U Tužilaštvu BiH saslušano je više osoba, a prema informacijama kojima raspolaže Novinska agencija Patria postoje elementi organiziranog kriminala.

