Haris Brkić iz Lukavca, jedan je od najboljih studenata MIT-a, prestižnog američkog univerziteta

Dvadesettrogodišnji Haris Brkić iz Lukavca, prenosi “Fokus” jedan je najboljih studenata MIT-a, prestižnog američkog univerziteta, na Odsjeku elektrotehnike i kompjuterskih nauka. Haris je jedan među tri odsto najboljih studenata u svojoj generaciji i primjer da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine ostvaruju zapažene rezultate, nažalost van svoje zemlje.

Prosjek 5.0, koji mu je osigurao 100 postotni iznos nepovratne stipendije na univerzitetu koji je proglašen najboljim na svijetu, postiže se upornošću, učenjem, organizovanjem vremena, govori nam Haris, no ipak tolikom uspjehu se nije nadao.

“Kad sam aplicirao na fakultete u Americi i Evropi nisam očekivao da ću biti primljen, to je više bio kao neki san. Najveća podrška meni su bili roditelji, oni su ti koji su me ubijedili da apliciram na ove fakultete, ja to nisam htio jer sam smatrao da nemam šanse da budem primljen.”

Mladi odlaze, jer traže bolju budućnost, mišljenja je Haris. Kako kaže, ne namjerava se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Nakon ovog uspjeha će nastaviti školovanje na MIT-u jer je dobio mogućnost postdiplomskog studija.

“Izuzetno je bitno i veliki je ponos da ste primljeni na jedan takav fakultet, pogotovo znači da vam je budućnost koliko toliko osigurana, znate da ćete naći dobar posao.”

