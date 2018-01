Policija spriječila radnike zeničke Željezare da blokiraju magistralni put M-17

Radnici su nakon održanog sastanka sa gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem odlučili ponovo blokirati magistralni put M-17, u čemu su ih spriječili pripadnici MUP-a ZDK-a, te su radnici blokirali petlju u naselju Blatuša.

Radnici su tokom jučerašnjeg dana blokirali magistralni put M-17 oko sat vremena, a nakon što im se obratio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović koji je obećao poslati poziv premijeru FBiH Fadilu Novaliću te resornim ministrima da održe u srijedu ujutro sastanak sa radnicima, oni su se razišli, a saobraćaj se na toj dionici normalizovao.

Međutim, do sastanka, najavljenog za danas u 11 sati nije došlo, te su se radnici ponovo uputili prema magistralnom putu M-17, ali su ih u namjeri da blokiraju put spriječili pripadnici MUP-a ZDK-, te su radnici blokirali petlju u naselju Blatuša, na jednom od ulaza u Zenicu.

Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice rekao je kako radnici zaslužuju da im se ispune njihovi zahtjevi.

“Ovo je drugi put da šaljem poruku i molim Vladu FBiH i nadležna ministarstva da njihovi čelnici dođu ovdje. Prvi put je to bilo prošle godine kada je isključena struja Željezari, i evo sada je drugi put. Međutim, oni se nisu odazvali. Koji su razlozi za to, ja pretpostavljam, ali za mene je to neozbiljna Vlada i neozbiljan premijer jer ne mogu samo iz Zenice crpiti prihode. Oni žele da uzmu imovinu vrijednu preko 100 miliona KM, a da radnike, odnosno građane Zenice ostave bez ičega”, rekao je Kasumović.

Avdija Halilović, predsjednik sindikata radnika Željezare Zenica rekao je kako radnici više nemaju kuda.

“Moje kolege, ratni vojni invalidi su tražili da se policija pomakne do sredine mosta, da bi mogli skočiti u rijeku Bosnu. Eto do čega su nas doveli. Sramota je da moje kolege moraju skočiti u Bosnu da bi skrenuli pažnju Federalne vlade. Ne znam šta je dovoljno, je li treba da se neko objesi od nas pa da nas shvate ozbiljno. Svi planovi su nam poremećeni, meni se srce steglo, ja bih zaplakao. Moj kolega koji je ratni vojni invalid želi da skoči u Bosnu kako bi možda njegova porodica dobila barem penziju. Mi nemamo kud. Policiju su nam poslali da nas zaustave. Pozivam Federalnu vladu da se uozbilje, a ako do toga ne dođe, imat će s nama žestokih problema”, poručio je Halilović.

