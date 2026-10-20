Džindić: Terminali Federacije troše, a gdje su prihodi?

Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić otvorio je niz pitanja o finansijskom poslovanju Operatora Terminali Federacije (OTF), upozoravajući na rast troškova, neizvjesnost u vezi s prihodima i moguće rizike za likvidnost kompanije.Džindić navodi da se, prema informacijama kojima raspolaže, sredstva od povrata PDV-a za 2025. i 2026. godinu koriste za izmirivanje tekućih obaveza prema radnicima, dobavljačima i drugim povjeriocima. Zbog toga traži pojašnjenje na koji će način kompanija finansirati poslovanje kada se ta sredstva iscrpe.

Povećanje rashoda

Istovremeno, ukazuje na zapošljavanje približno 50 novih radnika i rast troškova rada, uz pitanje da li su prihodi kompanije pratili povećanje rashoda.

Posebno je problematizirao prihode od zakupa skladišnih kapaciteta. Kako tvrdi, iako je Vlada Federacije BiH dala saglasnost za iznajmljivanje slobodnih kapaciteta u Blažuju, prihodi od zakupa u Blažuju i Živinicama, prema informacijama kojima raspolaže, nisu ostvareni.

Džindić je zatražio i odgovore o projektu rekonstrukcije terminala u Bihaću, uključujući obim izvedenih radova, utrošena sredstva, razloge zbog kojih projekat nije završen u ugovorenom roku te detalje najavljenog trećeg aneksa ugovora.

Pitanja je uputio i Nadzornom odboru OTF-a te federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću, tražeći pojašnjenje jesu li razmatrani finansijski rizici i moguće posljedice po likvidnost kompanije.

Od uprave OTF-a zatražio je javnu objavu podataka o povratu PDV-a, finansiranju tekućih obaveza, prihodima od zakupa, troškovima rada i ugovornim obavezama vezanim za terminal u Bihaću,piše Avaz

Ime i prezime

– OTF nije ničija privatna kompanija niti poligon za političko kadroviranje. To je strateška imovina Federacije BiH koja mora služiti građanima i energetskoj sigurnosti države – poručio je Džindić.

Upozorio je da bi nastavak negativnih finansijskih trendova mogao imati posljedice po radnike i građane, pozivajući na transparentnost i utvrđivanje odgovornosti.

– Zato je vrijeme da se otvori Pandorina kutija OTF-a. Javnost zaslužuje odgovore, a odgovornost mora imati ime i prezime – poručio je.

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