Svih 19 otpuštenih radnika JP Komunalno Mostar jutros na poslu

Iz Sindikata navode da su se radnici okupili ispred kapije i postupili u skladu sa sudskim odlukama, iskazujući spremnost da se vrate na svoja radna mjesta.

– Radnici su ovdje i oni su spremni da rade. Svih 19 radnika se vratilo na posao. Postupak i dalje traje, ali mi želimo na najbezbolniji način ovo riješiti, rekao je Fikret Dedović.Općinski sud u Mostaru donio je 22. septembra privremene mjere kojima je Komunalnom naloženo da šest radnika vrati na posao u roku od tri dana. Sud je naveo da u ovoj fazi ne utvrđuje zakonitost otkaza, ali da postoji dovoljno osnova za sumnju u pravilnost disciplinskog postupka,pišu Vijesti

– Očekujemo da gradonačelnik u narednom periodu imenuje novog direktora preduzeća, kaže jedan od radika i dodaje:

– Dobili smo od kolege pravnika da smo prijavljeni na Poreznu upravu. Kako čujemo od drugih kolega, direktorica se i dalje želi obračunati sa kolegama, uvodi novu sistematizaciju, ima mobinga itd.Gradonačelnik Mostara Mario Kordić ranije je osporio pravni osnov privremenih mjera i naveo da će Sud tek u postupku utvrđivati činjenice.

Facebook komentari