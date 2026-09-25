Bez golova u Varšavi: BiH remizirala s Poljskom

Susret je protekao u borbenoj igri, ali bez mnogo velikih prilika. Zmajevi su imali nešto veći posjed lopte, dok su Poljaci u nekoliko navrata ozbiljnije zaprijetili.Posebno se istakao golman BiH Martin Zlomislić, koji je s nekoliko odličnih intervencija sačuvao svoju mrežu, pogotovo početkom drugog poluvremena i na samom kraju utakmice.

Bosna i Hercegovina je najbolju priliku imala preko Kerima Alajbegovića, čiji je snažan udarac zaustavio poljski golman Bułka.

U 77. minuti činilo se da je Bosna i Hercegovina postigla pogodak. Nakon kornera Alajbegovića lopta je završila u mreži Poljske, ali je sudija poništio gol zbog prekršaja Tabakovića u napadu.

U finišu su Zmajevi prijetili preko Mahmića, ali promjene rezultata nije bilo.

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