Nijedan kandidat iz reda hrvatskog naroda nije došao na predizbornu debatu

Tako je propala još jedna prilika za sučeljavanje kandidata uoči izbora.

Slična situacija dogodila se i sinoć, kada se od četvorice kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda pojavio samo Semir Efendić.

Voditelj večerašnje debate Saša Delić rekao je gledateljima da su pozivi svim kandidatima upućeni na vrijeme.Kako je naveo, prvo su poslani pisanim putem, a potom je njihov dolazak više puta provjeravan usmeno preko stranaka i izbornih štabova.

“U ovu emisiju pozvani su kandidati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Pozvani su Darijana Filipović, Slaven Kovačević i Zdenko Lučić. Međutim, kako vidimo, do ovog trenutka niko od njih nije se odazvao na naše pozive da sudjeluje u ovoj emisiji”, rekao je Delić,pišu Vijesti

Na kraju emisije Delić je poručio:

“Hvala za pažnju, hvala za razumijevanje. I ne gasite BHRT.”

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