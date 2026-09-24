Zbog čega je službenik MUP-a KS pokušao da se ubije: Priča o Fox mreži koja se povezuje s čak 30 ubistava

Dramatičan događaj u Policijskoj stanici Ilijaš večeras je otvorio mnogo veću priču – onu o mogućim vezama pojedinaca iz Bosne i Hercegovine s jednom od najzloglasnijih kriminalnih mreža u Evropi.

Službenik MUP-a Kantona Sarajevo M. B. pokušao je sebi oduzeti život tokom policijske akcije koja se, prema informacijama portala Istraga.ba, provodi u saradnji domaćih policijskih agencija i Europola. Ljekari se bore za njegov život.

Pokušaj samoubistva

Prema istom izvoru, pripadnici policije su tokom dana pretresli kancelariju M. B. u Policijskoj stanici Ilijaš. Nakon pretresa zatražio je da ode do toaleta, poslije čega se začuo pucanj, a kolege su ga pronašle teško povrijeđenog. Istovremeno su provođeni pretresi na području Doboja i Bratunca, dok su u akciji učestvovali pripadnici SIPA-e i MUP-a KS. Istraga se, kako navodi Istraga.ba, provodi po naredbama Suda i Tužilaštva BiH.

U središtu cijelog slučaja nalazi se sumnja na krijumčarenje oružja za švedsku kriminalnu mrežu Foxtrot, koju predvodi Rawa Majid, poznat pod nadimcima „Kurdska lisica“ i „Fox“. Istraga.ba navodi da se M. B. sumnjiči za povezanost s ovom kriminalnom organizacijom. Njegova eventualna krivična odgovornost tek treba biti utvrđena u postupku,piše Avaz

Rawa Majid godinama je jedno od najpoznatijih imena švedskog podzemlja. Švedski javni servis SVT opisuje ga kao vođu Foxtrota, kriminalne mreže povezane s trgovinom narkoticima, pucnjavama i bombaškim napadima. Prema policijskim procjenama koje prenosi SVT, mreža je bila izrazito centralizirana, a Majid je njome upravljao i iz inozemstva.

Drama u PS Ilijaš tokom akcije SIPA-e i Europola: Službenik MUP-a KS, osumnjičen za saradnju s Foxovom mafijom, pucao sebi u glavu

Drama u PS Ilijaš tokom akcije SIPA-e i Europola: Službenik MUP-a KS, osumnjičen za saradnju s Foxovom mafijom, pucao sebi u glavu

Nisu se zadržali samo na Švedskoj

Razmjere nasilja povezanog s Foxtrotom daleko nadilaze klasične obračune kriminalaca. Istraživanje SVT-a iz 2025. povezalo je sukobe Foxtrota s oko 30 ubistava, pri čemu je najmanje 16 ubijenih bilo izvan kriminalnog miljea. Švedski istražitelji godinama upozoravaju i na korištenje veoma mladih izvršilaca za pucnjave i druga nasilna krivična djela.

Mreža se nije zadržala samo na Švedskoj. Američko Ministarstvo finansija u martu 2025. označilo je Foxtrot kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju i uvelo sankcije mreži i Rawi Majidu. Washington navodi da je Foxtrot uključen u trgovinu narkoticima i oružjem te da je jedan od značajnih faktora eskalacije nasilja u Švedskoj.

Američke vlasti otišle su i korak dalje. Prema njihovim navodima, Foxtrot je u januaru 2024. učestvovao u napadu na izraelsku ambasadu u Stockholmu u korist iranskih vlasti, dok se za Majida navodi da je sarađivao s iranskim Ministarstvom obavještajnih poslova i sigurnosti. Te tvrdnje dolaze iz obrazloženja američkih sankcija.

Velika Britanija je mjesec kasnije također sankcionirala Foxtrot i Majida, navodeći njihovu ulogu u nasilnim akcijama protiv izraelskih i jevrejskih ciljeva u Evropi i povezanost s aktivnostima koje London pripisuje iranskom režimu.

Pritisak na vrh

Pritisak na vrh organizacije posljednjih mjeseci raste. U maju ove godine u Tunisu je uhapšen Mohamed Mohdhi, kojeg švedske vlasti opisuju kao jednog od vodećih ljudi Foxtrota, dok je svega nekoliko dana prije akcije u BiH u Maroku uhapšen Ali Namdar, također osumnjičen za visoku poziciju u ovoj mreži.

Zbog toga akcija koja se sada provodi u Bosni i Hercegovini dobija znatno širi značaj. Ukoliko istraga potvrdi sumnje da su osobe iz BiH Foxtrotu osiguravale oružje ili drugu logistiku, to bi značilo da je mreža jednog od najtraženijih ljudi evropskog podzemlja imala operativne veze i na području naše zemlje.

A činjenica da se pod istragom našao i policijski službenik dodatno otvara pitanje koliko su te veze eventualno sezale unutar institucija koje bi protiv organiziranog kriminala trebale da se bore.

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