Stiže osvježenje: Meteorolozi za danas najavili kišu

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno. U većem dijelu zemlje je registrovana kiša, pljuskovi i grmljavina. Bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima, javlja Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Temperature zraka izmjerene u 8.00 sati: Bjelašnica i Sokolac 12; Bihać 14; Prijedor i Srebrenica 15; Banja Luka, Bugojno, Gradačac, Jajce, Sanski Most, Tuzla i Zenica 16; Bijeljina, Doboj i Zvornik 17; Livno 18; Sarajevo 19; Ivan Sedlo 20; Mostar 23; Trebinje 24 stepeni,pišu Vijesti

Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera.

U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26 stepeni celzija, na jugu do 29 stepeni.

U Sarajevu djelomično vedro. Povremeno su mogući pljuskovi.

Najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stepeni.

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