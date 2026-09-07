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Haos u pravosuđu HNK: Ne rade šalteri, nema uvjerenja, izvadaka…

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Objavljeno prije 32 minute

Јedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za generalni štrajk zbog niskih plata.

Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova.

Nakon što je kantonalna Vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz Sindikata su poručili da “nikakvo fingirano mirenje i birokratsko odgađanje neće zaustaviti radnike koji traže samo ono što su pošteno zaradili”.

– Ako Vlada zaista želi dijalog, Sindikat je spreman za razgovor, ali razgovor podrazumijeva ozbiljne i konkretne ponude – istakli su iz Sindikata.
Generalni štrajk zakazan je u 7.30 u svim sudovima i Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona,pišu Vijesti

Šta će ovo značiti u praksi?

Štrajk znači da neće raditi šalteri, a spisi se neće iznositi u rad. Neće se izdavati uvjerenja, ZK izvaci, izvodi iz registra, a sva komunikacija sa sudom ići će poštom.


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