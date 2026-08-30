Superćelijska oluja pogodila dio BiH, udari vjetra dostizali 106 km/h

Oluja praćena snažnim udarima vjetra, jakom kišom i gradom danas je pogodila pojedine sjeverozapadne Bosne, a prema zvaničnim podacima zabilježena je i superćelijska olNevrijeme je najprije zahvatilo područje Bosanske Dubice, gdje su zabilježeni jaki udari vjetra i grad. Na području Novog Grada padala je jaka kiša, a u kratkom periodu palo je 23,1 litra kiše po kvadratnom metru.

Olujni vjetar zabilježen je i u Prijedoru. Oko 12 sati maksimalni udar iznosio je 71,6 kilometara na sat. Temperatura je za samo sat i po vremena pala za 12 stepeni, dok je u kratkom periodu palo 14,9 litara kiše po kvadratnom metru.

Superćelijska oluja u Laktašima

Nakon toga se izolirana superćelijska oluja premještala preko Laktaša, gdje je donijela snažno nevrijeme.

“Maksimalni udar vjetra iznosio je čak 106,6 kilometara na sat. Ova brzina vjetra odgovara jačini orkanske oluje. Palo je 10,4 litre kiše po kvadratnom metru. Došlo je i do naglog pada temperature za više od 10 stepeni”, naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Nevrijeme je djelimično zahvatilo i područje Banje Luke i Gradiške. Oko 13 sati periferiju Banje Luke sa sjeverne strane zahvatio je olujni vjetar s udarima do 69,5 kilometara na sat,pišu Vijesti

Na tom području oborine su bile slabije, a izmjereno je 2,4 litre kiše po kvadratnom metru.

Nevrijeme zahvatilo i Prnjavor

Oluja je potom stigla i do područja Prnjavora, gdje su zabilježeni jaki pljuskovi i grad.

Nakon toga je nevrijeme počelo slabiti, dok su se izolirani pljuskovi nastavili premještati duž rijeke Save prema Posavini i Semberiji.uja.

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