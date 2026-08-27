Said iz Kotor Varoša izgubio svu stoku u podmetnutom požaru

Požar je, prema rezultatima policijske istrage, namjerno izazvan. U vatri je stradalo 30 ovaca, osam koza i jarad, dok je izgorjelo i 410 bala sijena. Ukupna šteta procijenjena je na oko 50.000 KM.

Mehmedović je opisao noć tokom koje je izgubio gotovo sve što je na svom imanju stvarao dvije decenije.

Iz sna su ga probudili lavež pasa i lupanje na vratima. Kada je izašao iz kuće, komšija mu je rekao da gori štala.

“Došao je komšija, javio mi je da gori štala, ja sam izašao vani, pogledao sam, onda su priletjele komšije”, ispričao je Mehmedović za ATV, prenose Nezavisne.

Mehmedović i komšije odmah su pokušali ugasiti vatru prije dolaska vatrogasaca.

“Prvo smo ručno gasili, dok nisu došli vatrogasci”, kazao je.

Na mjesto požara ubrzo su stigli vatrogasci iz Kotor Varoša i Čelinca. Međutim, vatra se brzo širila i nije bilo dovoljno vremena da se spasi stoka.

Požar je na kraju zaustavljen prije nego što je zahvatio Mehmedovićevu kuću.

U nekoliko sati nestalo 20 godina rada

Mehmedović je na svom imanju radio 20 godina. U požaru su uništene dvije štale, 410 bala sijena, 30 ovaca i osam koza, a prema njegovim riječima, stradala je i jarad.

Iako je materijalna šteta procijenjena na oko 50.000 KM, Mehmedović kaže da mu je najteže zbog gubitka životinja.

“Ne mogu biti bez stoke, kako sam se rodio ja imam stoku”, rekao je.

Kada su ga pitali šta bi prvo volio ponovo imati, odmah je odgovorio.

“Najviše, koze prvo. Imao bih mlijeko. I ovce”, kazao je.

Policija utvrdila da je požar podmetnut

Dok pokušava sanirati posljedice požara, Mehmedović se suočava i sa činjenicom da je vatra, prema policijskim nalazima, namjerno izazvana.

Policija je kriminalistički obradila J.J. (40) iz Kotor Varoša zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Požar na dva pomoćna objekta u Vranićima prijavljen je 25. augusta oko 1.45 sati.

“Operativnim radom na terenu i prikupljanjem dokaza policijski službenici su utvrdili da je požar izazvan otvorenim plamenom od strane J.J., koji je uhapšen”, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Nakon hapšenja, J.J. je podvrgnut alkotestiranju, a utvrđeno je da je imao 2,37 g/kg alkohola u organizmu.

Policija je uviđajem utvrdila da je u požaru izgorjelo 410 bala sijena, 30 ovaca i osam koza. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 50.000 KM.

Sve mjere i radnje provedene su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu,pišu Vijesti

U gašenju požara učestvovali su vatrogasci iz Kotor Varoša i Čelinca, dok je Komunalno preduzeće “Bobas” na teren poslalo cisternu.

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