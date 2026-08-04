Džeko potpisao novi ugovor, a Amra odmah krenula u akciju: Dok muž potpisuje…

Nakon vijesti da je bosanskohercegovački fudbalski reprezentativac i kapiten Edin Džeko (40) produžio ugovor sa Schalkeom i 04, njegova supruga, bivša manekenka Amra Džeko (41), odmah mu je javno pružila podršku.Na Instagramu je podijelila fotografije s predstavljanja u novom klubu, a uz poruku: “Dok muž potpisuje, žena gleda škole i kuće. Timski rad”, dala je naslutiti da porodica već razmišlja o selidbi i organizovanju novog života u Njemačkoj.Dok Džeko misli na teren, Amra očito brine o svemu izvan njega, pa su još jednom pokazali da velike promjene prolaze najlakše kada se odrađuju kao pravi tim. Džeko će u novom klubu nositi dres s brojem 10, a supružnici su zajedno pozirali i u Schalkeovim dresovima.Podsjetimo, Amra i Edin u braku su od 2016. godine i imaju četvero zajedničke djece – Unu, Danija, Daliju i Hanu, dok Amra iz prethodnog braka ima i kćer Sofiju.

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