Zemljotres kod Sarajeva uznemirio građane u ranim jutarnjim satima

Zemljotres magnitude 3,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je jutros u ranim satima na području istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 4.21 sati po lokalnom vremenu (2.21 UTC). Epicentar potresa nalazio se oko 12 kilometara istočno od Sarajeva, odnosno 166 kilometara sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara,pišu Vijesti

Veliki broj građana prijavio je da je osjetio podrhtavanje tla. Na stranici EMSC-a do objave ove informacije evidentirana su 183 komentara korisnika, dok je više od 490 osoba potvrdilo da je osjetilo zemljotres.

U komentarima građani Vogošće navode da se osjetilo izraženo podrhtavanje praćeno zvukom.

Nadležne službe za sada nisu prijavile materijalnu štetu niti informacije o eventualno povrijeđenim osobama.

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