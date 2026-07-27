Pokradeni kilometri: Kako je BiH ostala bez autoputa

Za 25 godina gradnje, Bosna i Hercegovina je izgradila samo 150 kilometara autoputa od planiranih 340 kilometara Koridora Vc. To znači da je prosječan tempo izgradnje svega šest kilometara godišnje. Ako se ovakav ritam nastavi, trebaće nam još najmanje 25 godina da se završiZa to vrijeme Mađarska je odavno završila svoj dio panevropskog koridora, kao i Hrvatska. U BiH je Evropska investicijska banka obustavila povlačenje svih svojih operativnih kredita namijenjenih izgradnji Koridora Vc. Na posljednjih šest zahtjeva JP Autoceste FBiH za povlačenje kreditnih tranši, prema dostupnim informacijama, nije stigao čak ni odgovor,piše Vijesti

Na dionici Medakovo – Ozimice radovi su potpuno zaustavljeni, a turskoj kompaniji koja izvodi radove duguje se čak 76 miliona eura.

Istovremeno, javnost godinama sluša priče o projektima čije cijene neprestano rastu, o podjeli radova u brojne lotove, o aneksima ugovora i dodatnim troškovima koji se mjere stotinama miliona maraka. Dok građani uredno plaćaju poreze, vraćaju kredite i čekaju obećane kilometre, vrijednost imovine pojedinaca koji su godinama upravljali ovim projektima i javnim preduzećima enormno se povećala.

I sve “pošteno”, “po zakonu”. Svi časni i pošteni, niko odgovoran. Niko nije kriv, niko nije u zatvoru. A Bosna i Hercegovina ostaje na samom evropskom dnu po razvijenosti mreže autoputeva.

I nije tačno tvrditi da je ovo pitanje saobraćaja ili infrastrukture. Ovo je pitanje funkcionisanja države i njenog pravosudnog suda. Bez efikasnog, nezavisnog i pravosuđa koje hoće da radi svoj posao, nema ni odgovornosti za javni novac, nema povjerenja međunarodnih finansijskih institucija, nema investicija, niti ozbiljnog razvoja.

Zato prvi prioritet ovog društva mora biti oporavak pravosuđa. U suprotnom, nastavit ćemo brojati izgubljene godine i pokradene kilometre autoputa.

Facebook komentari