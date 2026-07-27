Sutra Dan žalosti u FBiH zbog tragične smrti bh. planinara

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine,piše Vijesti

Obezbijeđena sredstva za povratak preživjelih i transport stradalih planinara

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila Informaciju o tragičnom stradanju državljana Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Kako je navedeno u Informaciji, u ovom tragičnom događaju život je izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine, dok su dva preživjela državljanina zadržana na bolničkom liječenju. Ovaj događaj je izazvao duboko suosjećanje javnosti u BiH i predstavlja jedan od najtežih događaja koji je pogodio bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu posljednjih godina. Ističe se da su stradali bili aktivni članovi planinarskih i spasilačkih organizacija, te su svojim angažmanom dali značajan doprinos razvoju planinarstva, zaštite i spašavanja, kao i promociji Bosne i Hercegovine.

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