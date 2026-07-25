Danas se održavaju 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta

Takmičenje se održava u dvije discipline (skokovi na glavu i skokovi na noge), čije će naslove braniti Evald Krnić i Emel Tiro.

Očekuje se oko 50 takmičara, s tim da će se konačan broj u obje discipline znati na dan takmičenja, poslije ljekarskog pregleda,pišu Vijesti

Organizator tradicionalnih skokova sa Starog mosta je Klub skakača u vodu “Mostari”, koji već 30 godina uspješno organizuju ovo takmičenje.

Sponzori ovogodišnje manifestacije su između ostalih Grad Mostar, Sportski savez Grada Mostara, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK-a, Turistička zajednica HNK, dok je pokrovitelj predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Medijski pokrovitelji ovog događaja su FACE TV i BH Radio 1, koji će omogućiti televizijski i radio prijenos.

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