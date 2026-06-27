Nakon Orbanovog poraza: Desetine hiljada ljudi na Povorci ponosa

Uprkos visokim temperaturama koje su dostizale najmanje 38 stepeni Celzijusa, učesnici su u velikom broju izašli na ulice mađarske prijestolnice kako bi obilježili događaj koji simbolizira borbu za prava LGBTQ+ zajednice.

Kolona je krenula ispred zgrade Opere u Budimpešti, a zatim se kretala kroz centar grada, prelazeći preko mosta Erzsébet iznad Dunava. Učesnici su plesali uz muziku, nosili zastave duginih boja i slavili u opuštenoj atmosferi.Organizatori su dijelili vodu zbog vrućine, dok su gradske službe otvorile javne česme duž rute kako bi pomogle učesnicima,pišu Vijesti

Jedna od učesnica, Luca Új, koja je po treći put na Prideu, kazala je da je atmosfera sada znatno opuštenija nakon političkih promjena i pada Orbanove vlade, koja je godinama sprovodila stroge politike prema LGBTQ+ zajednici.

Novi učesnici također izražavaju optimizam, uz nadu da će nova vlast otvoriti put većim pravima za seksualne manjine, iako zakoni iz prethodnog perioda još uvijek nisu u potpunosti ukinuti.

Uprkos ranijim zabranama i političkim pritiscima, ovogodišnji Pride je održan uz odobrenje policije i pojačano osiguranje, što mnogi vide kao znak promjene političke klime u zemlji.

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