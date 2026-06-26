Alarmantno otkriće: Mlađe generacije stare brže, rak prijeti sve ranije

Ove zabrinjavajuće podatke pokazalo je istraživanje naučnika sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Washington u St. Louisu, sprovedeno na više od 160.000 ljudi.

Istraživanje, koje je predvodila epidemiologinja Yin Cao, obuhvatilo je podatke više od 154.000 mladih odraslih osoba iz britanske baze podataka UK Biobank, kao i više od 10.000 učesnika iz Sjedinjenih Američkih Država uključenih u istraživački program “All of Us” Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH).

Analizom specifičnih biomarkera u krvi utvrđeno je da, kako prenosi ANSA, osobe rođene u Ujedinjenom Kraljevstvu između 1965. i 1974. godine pokazuju izraženije sistemsko starenje u odnosu na one rođene između 1950. i 1954. godine.

Sličan obrazac zabilježen je i u SAD-u, gdje osobe rođene između 1990. i 1999. godine imaju viši nivo sistemskog starenja u poređenju s generacijom rođenom između 1965. i 1969. godine.

Prema rezultatima studije, ubrzano starenje kod mlađih ispitanika povezano je s osam posto većim rizikom od pojave tumora u ranom životnom dobu, naročito karcinoma pluća, gastrointestinalnog trakta i maternice,pišu Vijesti

Kada su učesnici podijeljeni u tri grupe prema stepenu sistemskog starenja, utvrđeno je da osobe s najizraženijim starenjem imaju 15 posto veći rizik od razvoja ranih tumora u odnosu na ispitanike s najmanje izraženim znacima starenja.

Naučnici su također ustanovili da je ubrzano starenje imunološkog sistema povezano s većim rizikom od ranog razvoja raka pluća, dok je ubrzano starenje masnog tkiva povezano s povećanim rizikom od ranog razvoja kolorektalnog karcinoma.

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