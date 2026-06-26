Barbarez: Raduj se Bosno i Hercegovino, raduj se svim srcem!

“Zar je važno ko je počeo, ko ušao, ko zabio i ko odbranio. Zar je važno šta “stručnjaci” kažu, “smijemo” li igrati sa dva napadača, ili koji igrač “mora” igrati, da li smo “Srednja” ekipa, ili kako “moramo” sve pobjediti sa 3:0 ili “da ovako ne možemo protiv Amerikanaca”, a MI ispisasmo fudbalsku historiju, a MI učinismo narod nikad sretnijim i ponosnijim, a MI ujedinismo narod, a MI stvorismo nove idole itd itd,pišu Vijesti

Zar nije važno da sanjamo snove, zar nije važno da smo ZAJEDNIŠTVO, zar nije važno da zastava naše Bosne i Hercegovine već mjesec dana se viori na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, zar nije važno da “stvaramo” svijetliju budućnost, zar nije važno da smo PONOSI itd itd …

Raduj se BOSNO I HERCEGOVINO, raduj se svim srcem!”, poručio je selektor Barbarez.

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