Deponija Uborak ponovo gori: Upućeno više vatrogasnih vozila na lice mjesta

Na deponiji Uborak jutros se ponovo aktivirao požar, potvrđeno je za portal “Avaza”. Na snimku s lica mjesta se vidi veliki oblak dima koji se diže iznad deponije.Jutros se na deponiji Uborak ponovo aktivirao požar oko 7:50. Pored dva vozila koja su već bila na licu mjesta, poslana su još dva, a u planu je uključiti još – potvrđeno je za “Avaz”.Podsjećamo, jučer su se užareni dijelovi deponije zasipali šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i mogućnost ponovnog izbijanja požara,piše Avaz

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