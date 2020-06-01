Zuhrić žestoko uzvratio Magodi: Može li se od ministarske plate kockati u Las Vegasu i nositi Rolex?

Podsjetimo, sukob je počeo nakon što je Zuhrić optužio Trojku da zbog zaštite kadrova pod istragom za korupciju blokira važne infrastrukturne projekte i građanima nanosi višemilionsku štetu te da SDP vodi politiku Rolex socijaldemokratije.

Iako ga nije direktno prozvao imenom, Magoda se direktno prepoznao u Zuhrićevom statusu s obzirom da nosi Rolex i ponosno ga pokazuje.

Na to je Magoda odgovorio tvrdnjom da Zuhrić nema moralni kredibilitet za takve prozivke te poručio da se mogu otvoriti pitanja njegovih nekretnina na Bjelašnici i Vlašiću, putovanja i poslovnih interesa.Međutim, Zuhrić je u novoj objavi poručio da ne planira odustati od svojih pitanja.

– Šta mislite, može li se otići u Ameriku na deset dana, spavati po hotelima, gledati utakmice, kockati u Bellagiu u Las Vegasu, dok nosiš Rolex na ruci, sve od ministarske plate? SDP – država za Rolexe – napisao je Zuhrić.Njegov odgovor uslijedio je nakon Magodinog upozorenja da bi se javno mogle otvoriti teme o imovini i privatnim poslovima opozicionog zastupnika,piše Avaz

Sukob prerasta u lični obračun

Razmjena poruka između dvojice političara sve više poprima karakter ličnog obračuna, pri čemu se fokus sa prvobitne rasprave o upravljanju javnim preduzećima i infrastrukturnim projektima prebacuje na pitanja privatne imovine, životnog stila i porijekla novca.

Dok Zuhrić insistira na tome da javnost ima pravo znati kako pojedini političari finansiraju luksuzna putovanja i skupocjene satove, Magoda uzvraća tvrdnjama da postoje brojna pitanja na koja bi i sam zastupnik DF-a morao odgovoriti.

Za sada nijedna strana nije javnosti ponudila konkretne dokaze kojima bi potkrijepila optužbe koje iznosi, ali je izvjesno da se politički sukob između vlasti i opozicije u Kantonu Sarajevo nastavlja sve žešćim tonom.

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