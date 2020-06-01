Maloljetnik zapalio školu kako bi izbjegao nastavu i roditeljski sastanak

Austrijsku javnost potresao je slučaj iz Ansfeldena, gdje je policija rasvijetlila podmetanje požara u školskoj zgradi za koje je osumnjičen 15-godišnjak iz okruga Linz-Land.Prema navodima istražioca, maloljetnik je u aprilu izazvao požar na ulazu u školu kako bi došlo do prekida nastave i odgode roditeljskog sastanka.

Požar izbio tokom noći

Požar je izbio u noći na 23. april u školi u Ulici Schulstraße. Prema dosad utvrđenim informacijama, 15-godišnjak je oko 1.20 sati došao do škole, oštetio staklo na ulaznim vratima i u unutrašnjost ubacio zapaljivi predmet.

Istragom je utvrđeno kako je riječ o Molotovljevim koktelima. Vatra se nije proširila na cijeli objekt, ali su dim i čađ prouzročili veliku štetu u unutrašnjosti škole.

Požar je nekoliko sati kasnije uočio školski domar, koji je po dolasku na posao osjetio miris paljevine i alarmirao hitne službe. Vatrogasci su požar brzo ugasili, no zgrada je zbog oštećenja i onečišćenja morala biti zatvorena, a nastava privremeno premještena u zamjenske prostorije.

Policija sedmicama tragala za počiniocem

Slučaj je preuzela kriminalistička policija savezne pokrajine Gornje Austrije, koja je sedmicama radila na otkrivanju počinioca.

Istraga je na kraju dovela do 15-godišnjaka iz okruga Linz-Land. Prema policijskim navodima, mladić je tokom ispitivanja priznao djelo i opisao što je učinio.stražiocima je rekao kako je želio izazvati zatvaranje škole kako bi dobio nekoliko slobodnih dana. Uz to, nadao se da će zbog incidenta biti otkazan i planirani roditeljski sastanak,piše Avaz

Velika šteta, povrijeđenih nije bilo

U trenutku napada u školi nije bilo nikoga pa nitko nije povrijeđen. Ipak, posljedice su bile ozbiljne jer su dim i čađ zahvatili veći dio zgrade, zbog čega se nastava morala organizovati na drugoj lokaciji.

Austrijske vlasti zasad nisu objavile tačan iznos materijalne štete, no riječ je o ozbiljnom incidentu s mogućim dalekosežnim posljedicama.

Protiv 15-godišnjaka se vodi dalji postupak. Budući da je riječ o maloljetnoj osobi, austrijsko pravosuđe postupat će prema pravilima koja vrijede za mlađe počinioce krivičnih djela, prenosi Kroativ.

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